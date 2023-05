CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BLITZ DI VITTORIO BRUMOTTI NEL “DROGA MARKET” DI POMEZIA »

14.46 - venerdì 5 maggio 2023

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti in missione per liberare le piazze italiane dalla droga. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, l’inviato del tg satirico torna tra le case popolari di Pomezia (Roma).

Qui Brumotti, dopo aver documentato le continue attività di spaccio, esce allo scoperto per smascherare i pusher. Questi prima tentano invano di disfarsi della merce, poi – intervenuti i Carabinieri – vengono bloccati e portati in questura per accertamenti. Un blitz a cui ha preso parte anche Don Antonio Coluccia, il “prete antimafia” che da anni combatte contro lo spaccio: «La droga non dà futuro, rovina la vita della gente. Non ho mai visto un drogato felice», spiega a Brumotti, tra gli applausi dei residenti.