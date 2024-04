CARABINIERI – SAN CANDIDO (BZ) * CHIUSURA STAGIONE SCIISTICA: « 300 GLI INTERVENTI / 21 REATI PERSEGUITI E 58 SANZIONI ELEVATE / SEGNALATE 10 PERSONE PER POSSESSO DROGA »

08.18 - venerdì 12 aprile 2024

Compagnia Carabinieri San Candido: chiusura della stagione sciistica: oltre 300 interventi. Ed anche quest’anno è giunto il termine della stagione invernale sui comprensori dell’Alta Pusteria, che ha visto impegnati i Carabinieri sciatori della Compagnia di San Candido, presso gli impianti di Sesto a Monte Elmo – Tre Cime e di San Candido – Baranci, nonché presso quelli di Plan De Corones, relativamente al versante ricadente nel comune di Valdaora e per la prima volta, anche presso il più piccolo comprensorio di Rienza, presente nel comune di Dobbiaco. 10 Carabinieri, 5 motoslitte 1 gatto delle nevi, le risorse costantemente dedicate alle piste da sci. Molteplici le attività svolte, tese a garantire la sicurezza dei molti sciatori, che hanno scelto l’Alta Pusteria quale meta di soggiorno e vacanza.

Infatti nel trascorso inverno e durante tutto il periodo, le operazioni effettuate dai militari, impegnati a gestire oltre 300 interventi, hanno prodotto un totale di 21 reati perseguiti e 58 sanzioni elevate. Molteplici le attività svolte ed i settori interessati: dai delitti contro il patrimonio che hanno visto il furto di ben otto paia di sci, tutti recuperati dai militari a seguito di decreti di perquisizione emessi nei confronti dei responsabili, individuati grazie alle immagini delle telecamere ed ai riscontri degli accessi skipass, con relative denunce in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, alle sanzioni amministrative in violazione della legge provinciale 23 novembre 2010, n.14 per “ubriachezza”. Di rilievo ancora l’attività di contrasto in materia di sostanze stupefacenti, posta in essere sulle piste, nei pressi dei parcheggi a chiusura degli impianti di risalita ed in quota presso rifugi montani perfino con l’ausilio di unità cinofile, a seguito della quale sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative un totale di 10 soggetti, ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”, con relativo sequestro di droghe di tipo Hashish, Marijuana e sostanze tipo MDMA e Testosterone. In ultimo, le fattive risposte date ai tanti genitori, che in un istante di distrazione, perso di vista il proprio figlio, si erano rivolti ai militari, segnalando il colore della tuta e del casco dei propri piccoli, prontamente e fortunatamente in ogni occasione, rintracciati incolumi e recuperati.

La stagione lunga e particolarmente impegnativa per i militari dell’Arma delle Stazioni di San Candido, Sesto, Valdaora e Dobbiaco, impiegati nei vari comprensori per oltre quattro mesi continuativi, è stata comunque coronata da altrettante soddisfazioni, non solo di natura professionale per aver garantito con la loro presenza il regolare svolgimento delle attività in totale serenità e tranquillità, ma anche umana per esser stati sempre presenti ed aver dato risposte certe al cittadino, che vede nel Carabiniere un costante punto di riferimento e di concreta sicurezza.

Carabinieri Kompanie Innichen: Ende der Skisaison: Über 300 Einsätze. Auch für dieses Jahr findet die Skisaison im Hochpustertal ein Ende, in der die Carabinieri der Kompanie Innichen mit großem Einsatz Ihren Dienst leisteten. Dabei verrichteten sie neben den Skigebieten Helm-Drei Zinnen in Sexten und dem Haunold in Innichen, sowie der Olanger Seite am Kronplatz, diese Saison erstmals im kleinerem Skigebiet Rienz in Toblach ihren Dienst.10 Carabinieri, 5 Schneemobile und eine Pistenraupe standen dabei im täglichem Einsatz. Dabei wurden verschiedenste Dienste geleistet um die Sicherheit der großen Massen von Skifahrern und Urlaubern zu garantieren, die das Hochpustertal als Ziel ihres Aufenthalts/Urlaubs wählten. Dies erhebt sich auch aus den Statistiken der Skisaison der Beamten, welche zu über 300 Einsätzen gerufen wurden. Dabei wurden 21 Straftaten geahndet und 58 Übertretungen festgestellt. Diese betrafen verschiedenste Bereiche und Aktivitäten. Zum einem konnten 8 unterschiedliche Diebstähle von Skiern, durch spezifische Ermittlungen und Auswertungen von Videoüberwachung sowie der Rekonstruierung der Skipassverläufe, aufgeklärt werden. Das Diebesgut wurde, nach Sicherstellung bei Hausdurchsuchungen, den rechtmäßigen Eigentümern zurückerstattet und die Verantwortlichen bei Gericht angezeigt. Zum anderem wurden mehrere Verstöße gegen das Landesgesetz Nr.14 von 23 November 2010 wegen “Trunkenheit” auf den Skipisten geahndet. Auch gab es spezifische Kontrollen im Bereich Betäubungsmittel. Hierbei wurden diese in Zusammenarbeit mit der Hundestaffel der Carabinieri sowohl auf den Pisten als auch in den Skihütten und bei den Parkplätzen durchgeführt. Dabei konnten 10 Personen für den “Besitz und persönlichen Konsum von Suchtmitteln” den zuständigen Autoritäten gemeldet und die gefundenen Substanzen, wie Haschisch, Marihuana, MDMA und Testosteron, sequestriert werden. Auch dieses Jahr wurden die Beamten von zahlreichen, verzweifelten Eltern kontaktiert, die ihre Kinder, aufgrund von kurzer Unachtsamkeit, aus den Augen verloren hatten. Mittels Beschreibung der Farbe der Skikleidung und des Helms, konnten die Beamten, welche prompt die Suche einleiteten, in kürzester Zeit die Kinder auffinden und unversehrt den Eltern zurückbringen.

Die lange und anstrengende Skisaison, welche den Carabinieri der Stationen von Innichen, Sexten, Olang und Toblach über durchgehend vier Monate lang einiges abverlangte, konnte jedoch, abgesehen von den professionellen Zielen die Sicherheit aller Wintersportler zu gewährleisten, auch persönliche Zufriedenheit geben, mit der Genugtuung durch den alltäglichen Dienst als Carabiniere den Bürgern jederzeit “Freund und Helfer” sowie Ansprechpartner für jegliche Art von Problemen zu sein.