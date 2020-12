PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * CONVEGNO 50 ANNI REGIONI ORDINARIE: PACCHER, « LE ISTANZE DI UN PIÙ SPINTO AUTOGOVERNO DI ALCUNI TERRITORI AVANZATE ED ACCOLTE NELLA STORIA REPUBBLICANA »

Oggi in veste di Presidente del Consiglio Regionale, nonché Coordinatore del Tavolo dei Presidenti delle assemblee di Regioni a statuto speciale, ho portato il saluto al convegno organizzato dall’Università di Trento in occasione dei primi cinquant’anni delle Regioni ordinarie.

È stata l’occasione per ribadire che le istanze di un più spinto autogoverno di alcuni territori italiani sono state avanzate ed accolte nella storia repubblicana del nostro Paese, non per vanità od intenti politici astratti, ma per fondate ragioni storiche, geografiche, culturali e linguistiche e per conseguire meglio traguardi di progresso e crescita umana e sociale delle diverse comunità. Queste ragioni non sono affatto sopite ed è importante che l’attenzione maggiore rimanga rivolta all’approfondimento della loro attualità, senza che prevalgano istanze preconcette di semplificazione.

Mi sono infine rammaricato di non essere riusciti ad organizzare un convegno in presenza, che avrebbe aiutato a rafforzare il dialogo tra esperti accademici e classe politica ma l’appuntamento è solo rinviato alla prossima primavera.

*

Roberto Paccher

Presidente del Consiglio Regionale Trentino Alto Adige-Südtirol