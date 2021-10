“GIÙ LE MANI DALL’OSPEDALE DI FIEMME” * OSPEDALE CAVALESE: « PIENO APPOGGIO AL SINDACO FINATO SULLA RISTRUTTURAZIONE, PERCHÉ TANTA SEGRETEZZA SUL QUESTO PROGETTO?

Noi del gruppo” Giù le mani dall’ospedale di Fiemme” ribadiamo il pieno appoggio al Sindaco Sergio Finato sulla ristrutturazione del nostro caro ospedale di Cavalese. Perché tanta segretezza su questo progetto nei confronti dei valligiani?

Riteniamo che lo spreco di suolo naturale, devastando ettari di terreno, e di soldi pubblici, sia alquanto da contrastare.

Passano le piste da sci di fondo, con ovviamente poco sole e freddo, e non da ultimo il panorama verso la strada di fondovalle.

Non vi è un qualsiasi servizio per parenti in visita,bar, farmacia, giornale o supermercato! Una bella ristrutturazione dell’attuale può bastare!

*

Rita Rasom