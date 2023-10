ENPA * ORSI: « F36, PRESENTATA DENUNCIA ALLA PROCURA DI TRENTO PER UCCISIONE DI ANIMALI »

11.38 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Orsi. F36, Enpa presenta denuncia alla Procura di Trento per uccisione di animali. L’associazione: no al “muro di silenzio”, siano resi noti i risultati della necroscopia. Uccisione di animali (articolo 544 bis del Codice Penale), uccisione di specie protetta(art 727 bis CP), uccisione di un esemplare di orso(art.30 legge 157/92). Sono questi i reati (e il 544bis è un delitto) ipotizzati dalla denuncia contro ignoti che l’Ente Nazionale Protezione Animali presenta alla Procura della Repubblica di Trento. L’iniziativa dell’Enpa è finalizzata non soltanto a individuare eventuali responsabili per la morte di mamma orsa, qualora fosse accertata la natura dolosa del decesso, ma anche ad evitare che la Provincia Autonoma di Trento possa essere tentata di far calare una cortina di silenzio su un fatto di inaudita gravità.

“Vogliamo chiarezza, vogliamo la verità”, afferma Enpa. Quando si tratta di perseguitare orsi e lupi Maurizio Fugatti non lesina dichiarazioni pubbliche, quando invece si tratta di fare chiarezza su morti misteriose e altre situazioni delicate, il presidente della PAT si trincera dietro il più assoluto riserbo, come nel caso di M62 o dell’orsetto M89, ancora detenuto nella struttura del Casteller fino a data da destinarsi, nonostante le nostre proposte.«Con la nostra denuncia – spiega l’avvocato di Enpa Valentina Stefutti – vogliamo contribuire a dare ulteriore impulso alle indagini. In particolare chiediamo che siano resi noti e di pubblico dominio i risultati della necroscopia sul corpo dell’orsa. Tutti noi abbiamo il diritto di sapere chi o cosa l’ha uccisa».