ENPA * ORSI: « DIFFIDATO IL PRESIDENTE FUGATTI, IL CUCCIOLO M89 DEVE ESSERE REINSERITO IN NATURA E NON CONDANNATO ALL’ERGASTOLO »

10.29 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Orsi. Enpa diffida Maurizio Fugatti: il cucciolo M89 deve essere reinserito in natura, non condannato all’ergastolo. L’Ente Nazionale Protezione Animali rappresentato dall’avvocato Valentina Stefutti ha diffidato il presidente della PAT Maurizio Fugatti per la vicenda relativa al cucciolo di orso M89 che da oltre cinque mesi è recluso in una struttura di Spormaggiore. Con la diffida inviata questa mattina, Enpa ha chiesto al presidente della PAT di porre fine alla prigionia del piccolo e di favorire il suo reinserimento in natura. Perché ciò sia possibile – spiega l’associazione – M89, separato prematuramente dalla madre, deve seguire un percorso etologico che compensi l’assenza della figura materna e che gli permetta di essere autosufficiente, tenendosi a debita distanza dall’uomo. Tuttavia è necessario che tale percorso inizi nel più breve tempo possibile, secondo i consigli degli esperti da noi indicati: perdere tempo significherebbe condannare all’ergastolo il povero orso M89. Una condanna immotivata e contraria a tutte le norme nazionali e internazionali.

Come noto, M89 era stato recuperato e messo in sicurezza dal personale della Forestale lo scorso aprile dopo essere rovinosamente caduto in un canalone. Contrariamente a quanto prescritto dalle normative, che prevedono il reinserimento in natura di tutti gli animali selvatici soccorsi in natura (una volta tornati in salute), il cucciolo si trova ancora nella struttura di Spormaggiore dove appare ormai evidente che il presidente della PAT vuole tenerlo a vita. «E’ lecito pensare – commenta Enpa – che quella di Fugatti contro M89 è una piccola e meschina vendetta per non essere riuscito ad attuare, grazie ai nostri ricorsi, i suoi progetti di massacrare gli orsi del trentino fino a causarne l’estinzione».

Nello scorso mese di agosto Enpa ha inviato a Maurizio Fugatti una proposta finalizzata proprio al reinserimento del cucciolo, ma il presidente della PAT ha ritenuto opportuno non darle alcun seguito. Per questo, l’Ente Nazionale Protezione Animale ha coinvolto nella sua proposta anche il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin il quale, proprio in virtù delle sue attribuzioni istituzionali, è custode della biodiversità italiana. Attualmente l’associazione è ancora in attesa di una risposta dal ministro.