PAT * AAA CERCASI FANFARA PER ARGE ALP: « CONCORSO MUSICALE DELLA COMUNITà DI LAVORO DELLE REGIONI ALPINE, PRIMO PREMIO 5.000 EURO »

Concorso musicale della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine / Primo premio 5.000 euro. AAA Cercasi fanfara per Arge Alp

La Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine, Arge Alp indice un concorso musicale per una composizione per fanfara: primo premio 5.000 Euro, due altri premi di 1.000 Euro ciascuno. Scadenza 31 marzo 2016 (ore 16). Il concorso, Premio Arge Alp 2019, è stato indetto dall’attuale presidenza, il Land Salisburgo. “La composizione vincitrice – sottolinea il presidente del Land – sarà usata come fanfara ufficiale per Arge Alp in occasione di eventi, disponibile sulla homepage del sito dedicato, usata come sigla per video e come elemento integrante e caratteristico dell’unione delle dieci regioni, land e cantoni che fanno parte di diverse nazioni”.

Radetzky ha la sua marcia, il Danubio il suo walzer, e tra poco anche Arge Alp avrà la sua fanfara. La composizione per fanfara – massimo dieci musicisti – ammessa al concorso dovrà avere una lunghezza compresa tra i 3 e i 5 minuti e una versione breve (sigla di 7-9 secondi) estrapolata dalla prima.

L’opera deve saper rappresentare in musica le Alpi come spazio di vita nonché i principi di Arge Alp che si possono sintetizzare in tradizione e innovazione, comprensione reciproca e responsabilità condivisa, in sostanza l’idea ispiratrice dell’istituzione transfrontaliera: Arge Alp in musica

La compositrice o il compositore nonché i musicisti che eseguono il pezzo devono provenire da una regione Arge Alp oppure avere lì il proprio domicilio.

Spartiti e registrazione originale

Il termine per la consegna delle composizioni è fissato per il 31 marzo 2020 alle ore 16. Per partecipare occorre consegnare, indicando come oggetto “Concorso di composizione musicale per Arge Alp”, lo spartito della fanfara nonché la versione breve e una registrazione originale delle opere in formato MP3. Le candidature vanno indirizzate a serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it Per eventuali informazioni il n. di riferimento è 0461 492674.

La selezione avviene in due fasi, prima a livello regionale e poi con una giuria tecnica internazionale. Il premio per la fanfara di Arge Alp ha un montepremi di 5.000 Euro, ci sono poi altri due premi Arge Alp da 1.000 Euro ciascuno.

La prima presentazione della fanfara vincitrice ufficiale avrà luogo – su invito della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine – durante la conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp nei giorni 2 e 3 luglio 2020 a Salisburgo. Si stanno sondando ulteriori possibilità di rappresentazione dell’opera.

Per tutti i dettagli consultare www.argealp.org.

Dieci regioni in quattro stati

Dalla sua fondazione nel 1972 l’Arge Alp è un’importante rete di cooperazione transfrontaliera quando si tratta delle priorità dell’arco alpino, in particolare a livello ecologico, culturale, sociale ed economico. Negli stati Italia, Austria, Germania e Svizzera i seguenti land, regioni e cantoni, con una popolazione pari a 26 milioni di persone, collaborano insieme: Baviera, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, S. Gallo, Alto Adige, Ticino, Tirolo, Trento e Vorarlberg.

In allegato: il regolamento