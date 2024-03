ENEL * PIANO STRATEGICO 2024-2026: « SOTTOSCRITTO UN ACCORDO CON “A2A“, PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN ALCUNI COMUNI DELLA LOMBARDIA »

08.00 - sabato 9 marzo 2024

ENEL: ACCORDO CON A2A RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN ALCUNI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

e-distribuzione S.p.A. ha sottoscritto un accordo con A2A S.p.A. per la cessione a quest’ultima del 90% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione cui saranno conferite le attività di distribuzione elettrica in alcuni comuni della Lombardia, a fronte di un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) pari a circa 1,35 miliardi di euro e-distribuzione S.p.A. ha inoltre firmato con A2A S.p.A un Memorandum of Understanding non vincolante finalizzato a esplorare l’eventuale acquisizione di alcune attività di distribuzione elettrica attualmente nella titolarità di A2A S.p.A., al di fuori delle province di Milano e Brescia

L’operazione, inclusa nel Piano Strategico 2024-2026, è coerente con l’obiettivo di sostenibilità finanziaria del Gruppo; lo stesso Piano prevede circa 12,2 miliardi di euro di investimenti nel triennio per le reti in Italia a beneficio dei 31 milioni di utenti finali che e-distribuzione S.p.A. continuerà a servire successivamente al closing

Enel S.p.A. (“Enel”) informa che, con l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle reti di distribuzione che interoperano in Lombardia, la controllata e-distribuzione S.p.A. (“e-distribuzione”) ha firmato un accordo con A2A S.p.A. (“A2A”) per la cessione a quest’ultima del 90% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione (“NewCo”), nel quale saranno conferite le attività di distribuzione elettrica in alcuni comuni delle province di Milano e Brescia .

L’accordo prevede il riconoscimento, da parte di A2A, di un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) pari a circa 1,35 miliardi di euro. Il corrispettivo, che sarà versato al closing, è soggetto a un meccanismo di aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni.

Al perfezionamento dell’operazione e-distribuzione manterrà una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di NewCo, funzionale alla fase di start-up della società, che sarà oggetto di un meccanismo di opzioni put e call, esercitabili a partire dal primo anno successivo alla data di perfezionamento dell’operazione. Inoltre, sono previsti specifici accordi tra le parti attraverso i quali e-distribuzione garantirà le attività di supporto per assicurare la continuità del servizio.

Si prevede che l’operazione genererà nel 2024 un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a circa 1,2 miliardi di euro e un impatto positivo sull’utile netto reported del Gruppo pari a circa 1 miliardo di euro. Laddove si giunga, successivamente alla data odierna e prima del closing dell’operazione, a una puntuale definizione di ulteriori attività che e-distribuzione potrà svolgere per NewCo e le stesse siano riflesse in accordi specifici, e ciò dovesse configurare un modello di Stewardship industriale, i citati effetti economici potrebbero essere rilevati anche sui risultati ordinari del Gruppo.

Il closing dell’operazione, previsto entro il 31 dicembre 2024, è subordinato ad alcune condizioni sospensive, tra le quali il rilascio dell’autorizzazione Antitrust, il positivo completamento della procedura in materia di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ottenimento del provvedimento di voltura delle concessioni del servizio di distribuzione elettrica a favore di NewCo.

L’operazione, inclusa nel Piano Strategico 2024-2026, è coerente con l’obiettivo di sostenibilità finanziaria del Gruppo; lo stesso Piano prevede circa 12,2 miliardi di euro di investimenti nel triennio per le reti in Italia a beneficio dei 31 milioni di utenti finali che e-distribuzione continuerà a servire, in circa 7.300 comuni sul territorio nazionale, successivamente al perfezionamento. e-distribuzione, in concomitanza con la sottoscrizione dell’accordo, ha inoltre firmato con A2A un Memorandum of Understanding (“MoU”), non vincolante, finalizzato a esplorare l’eventuale acquisizione, da parte di e-distribuzione, di alcune attività di distribuzione elettrica attualmente nella titolarità di A2A, al di fuori delle province di Milano e Brescia.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è leader mondiale in demand response e la più grande utility europea per EBITDA ordinario[1].

Enel è presente in 29 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di circa 89 GW.

Enel Grids, la business line globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2 milioni di chilometri a più di 73 milioni di utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 65 milioni di case e aziende. Enel Green Power, che all’interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di circa 61 GW con un mix di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail, la business line globale di Enel dedicata ai servizi di fornitura energetica e di energy management, ha una capacità totale di 9,4 GW di demand response gestiti a livello globale, 105,4 MW di capacità di accumulo behind-the-meter e possiede più di 25.700 punti di ricarica pubblici in tutto il mondo.

[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell’esercizio 2022 dei competitor. Non sono inclusi operatori di proprietà interamente pubblica.

A2A SpA, quotata in Borsa, con oltre 13.000 dipendenti, è la maggiore multiutility Italiana. Il Gruppo è il secondo operatore energetico del Paese per capacità installata ed energia elettrica distribuita e il primo player nazionale nel settore ambientale. Opera attraverso le Business Unit Ambiente, Generazione & Trading, Mercato, Smart Infrastructures, gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato. A2A è impegnata a generare un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone e a garantire l’eccellenza delle proprie performance operative in termini di affidabilità, efficienza e sicurezza, attraverso continui investimenti in ricerca, innovazione e digitalizzazione. Grazie alle sinergie industriali tra i vari business e alla realizzazione di infrastrutture strategiche, il Gruppo contribuisce alla crescita sostenibile del Paese e alla creazione di nuovo valore per gli stakeholder e i territori in cui opera.