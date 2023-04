REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * MONTE PELLER: VICEPRESIDENTE LEONARDI, « MASSIMA VICINANZA ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE, SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE PAT FUGATTI »

13.27 - giovedì 6 aprile 2023

Voglio esprimere grande solidarietà al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e massima vicinanza alla famiglia del giovane trovato senza vita nella zona del monte Peller. Questo è il momento della pietà prima che quello dei processi, certo io conosco bene quella zona di Trentino dove gli orsi si muovono in gran numero e sono al corrente della preoccupazione dei residenti per una presenza di predatori che ha già causato problemi e paure.

Il presidente Fugatti si batte dal giorno del suo insediamento per cercare di mettere in sicurezza boschi e valli dove orsi e lupi vivono in zone fortemente antropizzate. Ha ricevuto critiche e attacchi personali. La speranza è che questa tragedia non sia successa invano.

Giorgio Leonardi

Vicepresidente Giunta regionale Trentino Alto Adige