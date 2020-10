RAI ISORADIO “STRADA FACENDO“ * MAURIZIO COSTANZO: « A MIO PARERE TOMMASO PARADISO CON ‘RICORDAMI’ HA SCRITTO UNA CANZONE MOLTO PIACEVOLE, DIVERTENTE E ORECCHIABILE »

Di seguito breve nota su incontro a Rai Isoradio tra Maurizio Costanzo e il cantante Tommaso Paradiso.

In merito alle critiche fatte all’ultimo singolo di Tommaso Paradiso “Ricordami”, Maurizio Costanzo nel suo programma quotidiano di Rai Isoradio “Strada Facendo” ha espresso così il suo sostegno al cantautore: “A mio parere con ‘Ricordami’ hai scritto una canzone molto piacevole, divertente e orecchiabile. A me è piaciuta molto, dà allegria”.

Tommaso Paradiso tra le altre cose ha voluto dare anche qualche piccola anticipazione sul suo primo film da regista: “Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. E’ una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia”.

Costanzo a sua volta replica “Secondo me la regia la farai molto bene, anche perché nella costruzione delle tue canzoni c’è una regia, non sono casuali, sono pensate”.

I due concludono l’ospitata in radio e mentre si si salutano il cantautore rinnova la sua stima nei confronti dell’anchorman con queste parole: “A Maurizio io non dico mai di no, anzi mi alzo in piedi”.