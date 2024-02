ENAC * SINGAPORE – “CHANGI AVIATION SUMMIT 2024“: « FOCUS SU AVIAZIONE – SPAZIO – TECNOLOGIA – DIFESA »

13.25 - lunedì 19 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta, in qualità di Presidente Ecac, partecipano al Changi Aviation Summit 2024 incentrato sui temi di aviazione, spazio, tecnologia e difesa. Incontro con il Presidente dell’ICAO, Salvatore Sciacchitano con la consorte Anna Maria e con Roberto Kobeh Gonzalez, Presidente ICAO dal 2006 al 20013, e Edmund Cheng, Chairman della Civil Aviation Authority di Singapore.

Un’importante occasione per i vertici Enac per confrontarsi con i responsabili del trasporto aereo mondiale sulle sfide dell’aviazione nel “mondo post pandemico”. Un particolare ringraziamento all’autorità per l’aviazione civile di Singapore per l’ospitalità e per la capacità di organizzare un evento che ha richiamato la comunità del trasporto aereo mondiale sui temi della sostenibilità e della crescita del settore nei prossimi anni.