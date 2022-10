RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « FICARRA E PICONE – MICHELE PLACIDO – DARGEN D’AMICO – DON ANTONIO MAZZI E LO SPECIALE SU ‘BALLANDO CON LE STELLE’ (30/10) »

16.06 - sabato 29 ottobre 2022

Domenica 30 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 8^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

In apertura un ricordo di Franco Gatti dei ‘Ricchi e Poveri’, recentemente scomparso all’età di 80 anni, con la moglie Stefania Picasso e la cantante Marina Occhiena. A seguire un talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle, in studio: Giampiero Mughini e Paola Barale con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli. Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film ‘La Stranezza’ dedicato al grande drammaturgo Luigi Pirandello per la regia di Roberto Andò, uscito nelle sale il 27 ottobre.

Michele Placido oltre a raccontare alcuni momenti importanti della sua lunga carriera di attore e regista, presenterà il film ‘L’ombra di Caravaggio’, un’importante co-produzione internazionale per la regia dello stesso Michele Placido, al cinema dal prossimo 3 novembre. Don Antonio Mazzi sarà in studio per sostenere la campagna di raccolta fondi a favore delle Comunità Exodus, con lui anche Vittorio Pisanu papà delle due sorelle Giulia e Alessia, morte tragicamente il 31 luglio scorso investite da un treno alla stazione di Riccione. In finale di puntata Dargen D’Amico con il suo ultimo singolo “Patatine”.