ENAC * AEROPORTO VITERBO: « INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI – RESILIENZA ENERGETICA – TRASPORTO GREEN, PRESENTATO IL NUOVO MODELLO DI REGIONAL AIRPORT »

08.02 - sabato 11 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Infrastrutture sostenibili, resilienza energetica, trasporto green: queste le caratteristiche principali che avrà l’aeroporto di Viterbo quale nuovo modello di Regional Airport. Il progetto è stato presentato ieri presso lo scalo di Viterbo dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma alla presenza del Viceministro Infrastrutture Trasporti on. Galeazzo Bignami, del Presidente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, on. Mauro Rotelli e con la partecipazione di Istituzioni, autorità locali e stampa.

“Il futuro del comparto va verso nuovi scenari – ha commentato il Presidente Di Palma – basati su innovazione tecnologica, riconciliazione tra trasporto aereo e ambiente, sostenibilità e intermodalità. L’obiettivo è creare un network di aviazione generale per connettere le città con l’intermodalità aria – aria”.

L’Enac, secondo le indicazioni del PianoNazionaleAeroporti – PNA e sotto l’egida del MIT sta avviando interventi di riqualificazione delle infrastrutture di volo su aeroporti come Viterbo e Roma Urbe, per realizzare un nuovo modello di Regional Airport, rendere più funzionali le strutture e migliorare gli standard di qualità per operatori e utilizzatori.

L’ing. Marco Trombetti, Direttore Standardizzazione Attività Infrastrutturali, Territoriali e Operatività Enac nel presentare il progetto ha evidenziato: “La realizzazione di Regional Airport è volta a favorire lo sviluppo di scali di aviazione generale, legando queste strutture al territorio di appartenenza e creando un sistema di servizi sostenibile, multi-dominio e multimodale in grado di soddisfare i bisogni dei territori, migliorare la loro accessibilità sfruttando la dimensione aerea”.