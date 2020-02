ISTITUTO DEMOPOLIS * BAROMETRO POLITICO: « SE SI VOTASSE OGGI PER LE POLITICHE LA LEGA SI CONFERMEREBBE PRIMO PARTITO CON UN AMPIO VANTAGGIO SUL PD »

Il peso dei partiti nel Barometro Politico di febbraio dell’Istituto Demopolis. Se si votasse oggi per le Politiche, la Lega – pur perdendo 3 punti rispetto alle ultime Europee – si confermerebbe primo partito, con un ampio vantaggio sul PD; il partito di Zingaretti sfiorerebbe il 21%: è quanto emerge dal Barometro Politico di febbraio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento e realizzato per il programma Otto e Mezzo (LA7).

Il Movimento 5 Stelle avrebbe il 14,5%, mentre prosegue la crescita di Fratelli d’Italia, che supera il 12%; resta in crisi Forza Italia al 5,1%. Lo scontro in seno alla maggioranza di Governo non sembra abbia influito sul consenso ad Italia Viva: il partito di Renzi, in lieve calo, si posiziona al 4%. La Sinistra con LeU ottiene il 3,2%, mentre restano sotto il 3% le altre forze minori.

Nota informativa: l’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 16 al 18 febbraio 2020 per il programma Otto e Mezzo su un campione stratificato di 2.000 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti su: www.demopolis.it