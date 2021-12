EMA * « INTERNATIONAL REGULATORS STRESS CONTINUED NEED FOR COVID THERAPEUTICS / I REGOLATORI INTERNAZIONALI SOTTOLINEANO LA CONTINUA NECESSITÀ DI TERAPIE COVID »

17:15 - 10/12/2021

International regulators stress continued need for COVID-19 therapeutics. EMA has endorsed a statement [LINK] by the International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) that urges all stakeholders, including researchers, pharmaceutical industry, healthcare professionals, health research funding agencies and research institutions, to continue their focus on developing therapeutics to treat and prevent COVID-19 in patients around the world.

“While vaccines remain the main weapon in our fight against the pandemic, we also need safe, effective and high-quality medicines to treat and prevent COVID-19, in all its manifestations and in all populations, including children and pregnant women,” says Emer Cooke, Chair of ICMRA and EMA’s Executive Director. “ICMRA members are committed to continue efforts to streamline regulatory requirements for COVID-19 medicines to improve the accessibility and availability of COVID-19 therapeutics that complement vaccination, in particular in low- and middle-income countries.”

The development of a joint statement on the importance of continued focus on COVID-19 treatments followed a series of meetings and discussions among ICMRA members on regulatory requirements to enable rapid development, approval and global roll-out of safe and efficacious medicines against COVID-19. The statement is available in English and French on the ICMRA website.

*

(traduzione in italiano all’interno della news)

TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione)

I regolatori internazionali sottolineano la continua necessità di terapie COVID-19

L’EMA ha approvato una dichiarazione [LINK] dell’International Coalition of Medicines Regulatory Authority (ICMRA) che esorta tutte le parti interessate, inclusi ricercatori, industria farmaceutica, operatori sanitari, agenzie di finanziamento della ricerca sanitaria e istituti di ricerca, a continuare a concentrarsi sullo sviluppo di terapie per il trattamento e prevenire il COVID-19 nei pazienti di tutto il mondo.

“Sebbene i vaccini rimangano l’arma principale nella nostra lotta contro la pandemia, abbiamo anche bisogno di medicinali sicuri, efficaci e di alta qualità per trattare e prevenire il COVID-19, in tutte le sue manifestazioni e in tutte le popolazioni, compresi i bambini e le donne incinte”, afferma. Emer Cooke, presidente dell’ICMRA e direttore esecutivo dell’EMA. “I membri dell’ICMRA sono impegnati a continuare gli sforzi per semplificare i requisiti normativi per i farmaci COVID-19 per migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle terapie COVID-19 che integrano la vaccinazione, in particolare nei paesi a basso e medio reddito”.

Lo sviluppo di una dichiarazione congiunta sull’importanza di una continua attenzione ai trattamenti COVID-19 ha seguito una serie di incontri e discussioni tra i membri ICMRA sui requisiti normativi per consentire un rapido sviluppo, approvazione e lancio globale di farmaci sicuri ed efficaci contro COVID-19 . La dichiarazione è disponibile in inglese e francese sul sito web dell’ICMRA.