FONDAZIONE PEZCOLLER * ONCOLOGIA: « LA CONSEGNA DEL PREMIO PEZCOLLER-AACR AL PROF. HANS CLEVERS PIONIERE NELLO STUDIO DELLE CELLULE STAMINALI, A TRENTO SABATO 18/9 ORE 10.00 »

Sabato 18 a Trento la cerimonia di consegna del Premio Pezcoller-Aacr per la ricerca sul cancro al prof. Hans Clevers, pioniere nello studio delle cellule staminali.

La Fondazione Pezcoller ha il piacere di invitare la citttadinanza alla cerimonia ufficiale di conferimento del Premio internazionale Pezcoller per l’oncologia, che sarà consegnato dal presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni al prof. Hans Clevers.

La cerimonia avrà luogo in presenza, al Teatro Sociale di Trento. Ognuno può liberamente partecipare. In conformità alle regole di tutela anti Covid, l’ingresso è subordinato al possesso di green pass valido e alla prenotazione, allo 0461 980250 o [email protected] entro giovedì 16 settembre.

La cerimonia di conferimento del Premio Pezcoller avrà luogo

sabato 18 settembre, alle ore 10

a Trento, Teatro Sociale

Hans Clevers è uno scienziato olandese pioniere nello studio delle cellule staminali intestinali e dello sviluppo del tumore al colon.

“Il prof. Clevers – afferma il presidente della Fondazione Pezcoller Enzo Galligioni – è stato pioniere nello studio delle cellule staminali intestinali e dello sviluppo del tumore al colon. Il suo inedito sistema per studiare la crescita delle cellule staminali normali e tumorali attraverso mini-organi chiamati ‘organoidi’ è usato nei laboratori di tutto il mondo perché consente di creare in laboratorio condizioni simili alla situazione in vivo e permette di sviluppare terapie personalizzate per ogni paziente.

L’incidenza dei tumori al colon e retto è ancora molto elevata – ricorda Galligioni -. Su una media annua di 3202 casi di tumori registrati in Trentino nel periodo 2013-2016, 336 hanno riguardato il colon e il retto, con una mortalità di 160 pazienti su un totale di 1.386”.

***

La Fondazione prof. Dott. Alessio Pezcoller – nata nel 1986 per volere del professor Alessio Pezcoller (1896-1993) già Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento – ha come fine istituzionale la promozione scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l’umanità e, specificatamente, contro il cancro.

Il «Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievements in Cancer Research» premio alla ricerca scientifica in campo oncologico, in collaborazione con l’Associazione Americana Ricerca sul Cancro, è assegnato ogni anno da un comitato scientifico internazionale.