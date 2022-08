ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA * ENERGIA: « VIVERE SENZA GAS, IL RITARDO ITALIANO SULLE RINNOVABILI – QUANDO E COME ARRIVA IL FUTURO SOSTENIBILE? » (WEBINAR 8/9)

13.12 - martedì 23 agosto 2022

Negli ultimi mesi, il rumore di motoseghe e spaccalegna era ben udibile in molti dei paesi delle nostre valli. Molto più del solito. Uno dei motivi? Scorte per l’inverno perché le bollette dell’energia sono volate alle stelle, in un contesto europeo di guerra. Nonostante i proclami e le prime sperimentazioni, c’è una constatazione da fare: per adesso rimaniamo dipendenti dal gas. In Italia in maggior misura rispetto ad altri paesi.

Ma, nel prossimo futuro, come cambierà il nostro rapporto con l’energia?

Come e quando sarà visibile l’annunciata rivoluzione delle energie rinnovabili?

Cosa può fare ognuno di noi per accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili?

E soprattutto, la sostenibilità significa rinuncia?

Ne parliamo in un webinar online gratuito, giovedì 8 settembre alle 16.30 con:

Norbert Lantschner | Founder e Presidente della Fondazione Climabita

Annalisa Corrado | Ingegnere esperta di energie rinnovabili

Modera: Andreas Fernandez, sociologo della comunicazione.

Economia Solidale Trentina

Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico la Provincia Autonoma di Trento riconosce e sostiene l’Economia Solidale nell’ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell’economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all’equità sociale, alla solidarietà, alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio.