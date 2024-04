AGCM- ANTITRUST * RELAZIONE ANNUALE (1/2023 -3/2024): RUSTICHELLI, « RESTITUITI A 600 MILA CONSUMATORI 122 MILIONI / 35 MILA LE SEGNALAZIONI »

Mercato unico, Rustichelli: rischi da allentamento disciplina degli aiuti di Stato

“Il mercato unico resta il principale motore di crescita, produttività e competitività dell’economia europea. Ciononostante, esso è per un verso ancora imperfetto e richiede di essere completato, mentre, per altro verso, risulta esposto a rischi crescenti di frammentazione per cui il suo sviluppo non potrà che essere al centro delle priorità della nuova legislatura europea. Rileva, in primis, l’allentamento della disciplina degli aiuti di Stato decisa a livello europeo nel marzo 2023 con il “Quadro temporaneo di crisi e transizione”, che ha previsto, tra l’altro, che i Paesi membri possano eguagliare i sussidi promessi da uno Stato extra-UE per favorire l’insediamento delle imprese sul suolo europeo.

Una seconda criticità discende dall’utilizzo crescente dei poteri speciali per la tutela degli interessi strategici nazionali, che condiziona lo svolgimento delle attività economiche sulla base di criteri e logiche estranee al mercato, alterando la concorrenza. In quest’ottica, non può non destare preoccupazione il fatto che in alcuni casi il golden power, da strumento eccezionale nato per il controllo degli investimenti provenienti da Stati che non garantiscono la reciprocità, si è trasformato in un meccanismo di generale monitoraggio dei beni considerati strategici e delle vicende societarie e patrimoniali che li interessano.

Da ultimo, persiste in tutta la sua gravità il problema, già molte volte denunciato, della concorrenza fiscale sleale tra Paesi membri, che mina non solo l’equa competizione tra le imprese, ma le fondamenta stesse della casa comune europea”. Pp. 1-3

Antitrust, Rustichelli: nuovi poteri colmano lacuna normativa

In applicazione della nuova disciplina che ha ampliato i suoi poteri investigativi e decisori, l’Autorità ha avviato “una indagine conoscitiva sull’uso deglialgoritmi da parte delle compagnie aeree, a fronte degli elevati livelli dei prezzi sulle rotte che collegano la penisola con le isole maggiori. In esito all’indagine, qualora l’Autorità ravvidi un problema concorrenziale suscettibile di distorcere il corretto funzionamento del mercato, in danno dei consumatori, potrà imporre alle imprese interessate le necessarie misure correttive, di natura strutturale o comportamentale, in linea con il generale principio di proporzionalità.