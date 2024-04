LEGA SERIE A * NEW YORK: « VISITA DI ALESSANDRO DEL PIERO AL “CAMPO STREET SOCCER USA“ E AL “DIGITAL MEDIA CENTER“ »

11.20 - mercoledì 17 aprile 2024

L`Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero ha visitato l’ufficio della Lega a New York e fatto visita al campo Street Soccer USA e al Digital Media Center sponsorizzati dalla Serie A nel South Bronx. L’Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero ha fatto la sua prima visita all’ufficio di Serie A USA a New York la scorsa settimana, per incontrare lo staff e partecipare a diverse interviste con i media statunitensi. La leggenda del calcio italiano ha inoltre visitato il campo di calcio a cinque “Street Soccer” sponsorizzato da Lega Serie A e il Digital Media Center nel South Bronx.

Venerdì Del Piero si è soffermato a parlare con i media di Paramount+, B/R Football, The Athletic e Italian Football TV, ripercorrendo la sua iconica carriera in Serie A, l’importanza del lavoro della Serie A con Street Soccer e il suo periodo di tempo vissuto negli Stati Uniti.

Il giorno seguente, l`ex numero 10 della Juventus e della Nazionale ha parlato con gli studenti delle scuole superiori iscritti al programma Street Soccer USA della Serie A. Street Soccer mira a combattere l`ineguaglianza, offrendo accesso all’apprendimento dentro e fuori dal campo e promuovendo la crescita dello sport nelle comunità svantaggiate. A maggio del 2023, la Lega Serie A ha inaugurato i due campi marchiati Serie A USA e Street Soccer USA e il Digital Media Center, che fornisce importanti competenze sociali ed educative, in settori come i media e il digitale, affinché gli studenti possano apprendere come intraprendere una carriera nell’industria dello sport.

“La Lega Serie A sta sviluppando una grande iniziativa con Street Soccer USA per dare un contributo alla comunità locale – ha dichiarato Alessandro Del Piero, leggenda e Ambassador della Serie A – Laccordo con Street Soccer USA è un’iniziativa molto speciale. È il modo per condividere ciò che accade in Italia, il nostro calcio, ma anche per offrire opportunità al di fuori dei campi che il campionato sponsorizza. Il Digital Media Center permette agli studenti di conoscere tutte le opportunità di carriera legate al gioco. Sono molto felice di essere qui a vederlo dal vivo”.