ASSOCIAZIONE UDU TRENTO * LETTERA AL RETTORE: « PROCLAMAZIONE DEL LUTTO NAZIONALE, IL NOSTRO DISSENSO PER LA SCELTA DEL GOVERNO »

19.34 - mercoledì 14 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Qui di seguito la lettera inviata al Magnifico Rettore in data 14 giugno dalla rappresentanza di UDU Trento sulla giornata di Lutto Nazionale.

All’Attenzione del Magnifico Rettore dell’Università di Trento, con la presente le scriviamo a nome dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti dell’Associazione UDU TRENTO. Intendiamo esprimere il nostro dissenso rispetto alla scelta dell’attuale governo per la proclamazione del lutto nazionale per la morte dell’on. Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio.

La nostra Università è coinvolta, alla pari di tutti gli uffici pubblici italiani, nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulle aste poste in esterni agli edifici, nonché la disposizione di due lacci neri in quelle interne e lo svolgimento di un minuto di silenzio dedicato.

Come componente studentesca riteniamo una scelta senza precedenti tributare il lutto nazionale all’onorevole Berlusconi, poiché rischia di compromettere gravemente l’analisi collettiva su quello che ha rappresentato la sua figura per la società italiana tutta.

Di fatti, il lutto nazionale dovrebbe essere dichiarato unicamente per personalità o tragedie aventi un carattere unificante per la nostra Repubblica.

Nel caso specifico, parliamo di una figura che dal principio ha diviso il nostro Paese sia nel suo operato politico che personale, oltre ad aver portato avanti delle riforme che hanno avuto come unico risultato lo sconquassamento dello stato sociale, i bilanci pubblici e lo stato di diritto.

Citiamo solo alcuni dei fattori che riteniamo dirimenti:

– ha varato il più ampio taglio ai finanziamenti di scuola e Università pubbliche con le leggi 133/2009 e 240/2010;

– non ha mai chiarito appieno il rapporto con la criminalità organizzata rispetto a plurime figure chiave sue alleate o dirette collaboratrici;

– ha attentato più volte all’integrità dello stato di diritto, tramite il varo di leggi ad personam che miravano all’avulsione della sfera di azione del Primo Ministro dall’ordinamento giuridico comune, tramite un rapporto di controllo dei mezzi di comunicazione di massa che mai ha avuto eguali nella storia repubblicana, tramite più progetti di riforma costituzionale che andavano a modificare strutturalmente il significato della Carta, tramite una campagna di denigrazione della magistratura e dei pubblici uffici che ha incrinato i rapporti della giustizia italiana con la popolazione;

– ha in più occasioni portato avanti posizioni denigratorie nei confronti delle donne, venendo coinvolto in scandali di prostituzione minorile e abusando della propria posizione per coprirli

Per queste e per tante altre ragioni non riteniamo idoneo che un luogo preposto al sapere come l’Università oneri la memoria di un personaggio pubblico e politico come questo. Rimaniamo della convinzione che la morte sia un fatto privato e che come tale andrebbe trattato, nel rispetto dell’individuo ma con piena coscienza della Storia più o meno recente e di come gesti del genere abbiano la finalità di coprire la discussione collettiva su di essa cercando di trasformare le esequie in un rito apotropaico nazionale. Non è ciò di cui abbiamo bisogno, e per questo ci uniamo alle riflessioni condivise dal Rettore dell’Università per Stranieri di Siena prof. Montanari rispetto alla scelta di non celebrare il lutto nazionale all’interno del proprio Ateneo.

Comunichiamo quindi che la rappresentanza di UDU Trento si dissocia, per rispetto estremo del vivere collettivo e della rilevanza che riconosciamo ai luoghi del sapere, dal gesto simbolico, per manifestare il dissenso verso la partecipazione della nostra Università ad una scelta sbagliata.

*

Con rispetto,

I rappresentanti degli Studenti dell’associazione UDU Trento