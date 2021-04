RAI 1 – “ SOTTO COPERTURA “ * EP 2 PUNTATA DEL 17 APRILE 2021, « ZAGARIA CERCA DI SABOTARE LE INDAGINI DELLA SQUADRA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Sotto copertura. St 2 Ep 2 – La cattura di Zagaria. Michele Zagaria cerca di sabotare le indagini della squadra capeggiata da Romano ricattando un piccolo boss per costringerlo a testimoniare contro il capo della Mobile. Per questo, il PM De Simone decide di aprire un’indagine contro Romano per favoreggiamento. Nel frattempo, le indagini per catturare il capo dei Casalesi continuano grazie all’uso di una microspia.

