VICEPRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * RIMBORSI SPESE: GUGLIELMI, « DELUSO DAL COMPORTAMENTO DI CHI SI È PRECIPITATO A PRENDERE LE DISTANZE DA UN PROVVEDIMENTO INECCEPIBILMENTE RESTRITTIVO »

Ho assistito con notevole sorpresa alle prese di posizione di alcuni partiti politici sul tema della recente deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.13 del 8 marzo 2021.

La sorpresa deriva dal fatto che il provvedimento di cui sopra ha inteso reinterpretare in maniera più RESTRITTIVA la deliberazione N.371/2013, quando, ricordo, governava il centrosinistra. Infatti a far data dal mese di marzo 2021 per tutte le partecipazioni telematiche alle sedute degli Organi consiliari regionali effettuate da luoghi diversi dagli uffici del Consiglio regionale di Trento o di Bolzano o dalla sede del Consiglio regionale NON VERRANNO PIÙ RICONOSCIUTI I RIMBORSI CHILOMETRICI. Per le partecipazioni alle sedute convocate in videoconferenza nei mesi da novembre 2020 a febbraio 2021 sono state recuperate le somme già liquidate.

Come si possa rovesciare la realtà in questo modo mi appare francamente incomprensibile e mi limito a dichiararci delusi dal comportamento di chi si è precipitato a prendere le distanze da un provvedimento giustamente e ineccepibilmente restrittivo.

*

Luca Guglielmi

Vicepresidente del Consiglio regionale Trentino Alto Adige – Südtirol