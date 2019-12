UPT CITTÀ DI TRENTO * “SOMMO POETA”: « UNA NOTIZIA CHE CI CONFORTA, QUELLA ALLA DROGA è UNA LOTTA CHE NON DEVE MAI TERMINARE »

“Una notizia che ci conforta quella emanata dalla Questura di Trento sull’operazione “SOMMO POETA” che ha visto disarticolare una banda di spacciatori nigeriani che operavano proprio nelle vie e nelle piazze del nostro capoluogo. Ci conforta perché i tragici fatti della settimana scorsa, che hanno visto morire una giovane ragazza di Trento per l’abuso di sostanze stupefacenti, hanno scosso tutti noi.

Quella alla droga è una lotta che non deve mai terminare, anzi, va supportata e per questo motivo ringraziamo tutte le Forze di Polizia della Direzione Distrettuale Antimafia che hanno portato a termine questa fondamentale operazione. Sappiamo che sia la Guardia di Finanza che tutte le altre Forze sono costantemente al lavoro per garantire la sicurezza di tutti noi cittadini, anche con operazioni di intelligence molto articolate e complesse.

Sono altresì convinto che ogni persona che vive nella nostra comunità autonoma possa fare la sua parte. Per questo motivo un richiamo alla responsabilità di tutti, per fare rete contro questo consolidato fenomeno, penso che sia d’obbligo. E questo lo possiamo fare non solo segnalando le attività di spaccio o di consumo, ma anche tendendo la mano a chi scivola nel terrificante vortice della dipendenza da sostanze stupefacenti.

L’intensificare i rapporti umani è spesso il modo migliore per non lasciare le persone da sole con le difficoltà che si portano sulle spalle. Talvolta è proprio il nostro vicino o la nostra vicina di casa che hanno bisogno del nostro aiuto, non dimentichiamoci mai che ognuno di noi è diverso; come diverse sono le modalità di chiedere aiuto. Quindi rimbocchiamoci le maniche per non lasciare solo nessuno.

Ancora grazie al nostro Questore Garramone e a tutte le donne e a tutti gli uomini delle Forze dell’Ordine che con tenacia prestano servizio sulla Città di Trento e sui nostri territori.”

Andrea Cavazzani Coordinatore UPT Città di Trento