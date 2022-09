DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * SPESE LEGALI PAT: «LA GIUNTA DELLE CAUSE, DA GENNAIO 2022 OLTRE CINQUANTA DELIBERE DI ASSUNZIONI DI SPESE LEGALI »

11.56 - giovedì 01 settembre 2022

La Giunta delle cause perse. Da gennaio 2022 oltre cinquanta delibere di assunzioni di spese legali da parte della PAT.

Il caso giudiziario che vede coinvolta la Provincia e il dirigente della polizia amministrativa, Marzio Maccani – prima rimosso dal ruolo per aver sollevato dubbi sulla sicurezza alla Trentino Music Arena in occasione del concerto di Vasco Rossi e infine reintegrato in seguito al provvedimento cautelare del tribunale di Trento – non è che l’ultima di una lunghissima serie di sconfitte della Giunta Fugatti.

Scorrendo la lista delle delibere a balzare agli occhi sono infatti le numerosissime cause perse dalla PAT. Da gennaio ad oggi, le delibere di assunzione di spese legali da parte della Provincia sono oltre cinquanta (in allegato l’elenco delle delbere); imprese, enti locali, dirigenti provinciali, cittadini solo alcuni dei soggetti coinvolti nei contenziosi con il governo provinciale. Vien dunque spontaneo chiedersi quale sia l’obbiettivo dell’attuale amministrazione che, ad oggi, più che attinente alle funzioni politiche sembrerebbe piuttosto mirare al raggiungimento di un nuovo record di cause perse e a spese dei cittadini.

Una istituzione che dovrebbe porsi al servizio di quest’ultimi e che invece sembra aver innata la voglia di litigare, probabilmente perché tanto a pagare non sono né il Presidente Fugatti né tanto meno i dirigenti. Numerose perplessità desta inoltre l’ostinazione con le quali il governo provinciale insista a portare avanti irragionevoli battaglie legali.

Basti pensare proprio all’ultima causa persa dalla PAT, citata all’inizio, per la quale il governatore Fugatti intende “presentare ricorso fino all’ultimo grado di giudizio”. Battaglie perse in partenza, tanto da domandarsi se sia davvero l’avvocatura della PAT a indirizzare determinati itinera quanto piuttosto la testardaggine e la vena propagandistica che, da inizio legislatura, caratterizza questa Giunta.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quante cause legali sono state perse dalla PAT da inizio legislatura;

2. a quanto ammonta il costo delle spese legali sostenuto dalla PAT nel corso dell’attuale legislatura;

3. quale sia il parere dell’avvocatura provinciale in merito al caso che vede coinvolta la PAT e il dirigente della polizia amministrativa Marzio Maccani.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi