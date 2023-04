FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * “OMBRE D’EUROPA”: « LA PRESENTAZIONE CON L’AUTORE CRAINZ, A TRENTO ALL’ “OFFICINA DELL’AUTONOMIA” »

11.50 - martedì 25 aprile 2023

Sarà presentato giovedì 27 aprile, alle 17.00, all’Officina dell’autonomia (via Zanella 1/a – Trento) l’ultimo libro dello storico Guido Crainz “Ombre d’Europa: nazionalismi, memorie, usi politici della storia”, recentemente pubblicato da Donzelli.

L’evento, in cui sarà presente l’autore, è promosso dall’Associazione Museo storico in Trento aps, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

Come immaginare il futuro dell’Europa nel vivo delle tensioni che la attraversano e dopo un’invasione dell’Ucraina che l’ha costretta a interrogarsi ancora sulla propria ragion d’essere e sul proprio ruolo? E quale può essere l’impegno della cultura in questo scenario?

È necessario interrogarsi a fondo sulle incrinature e sulle tensioni che avevano preso corpo già prima del 1989 e poi all’indomani di esso, nella difficile transizione dei paesi ex comunisti e nell’emergere di nazionalismi illiberali e anti-europei. Nazionalismi che portano la loro sfida su ogni terreno, con un massiccio e deformato “uso politico” della storia che inizia fin dai banchi di scuola.

Se si esplorano le narrazioni pubbliche che segnano i differenti paesi è forte l’impressione che le dissonanze siano cresciute talora più delle sintonie, e che sia urgente invertire la tendenza. Che anche da questo dipenda il futuro dell’Europa.

Di queste questioni dialogheranno, nell’incontro del 27 aprile, lo storico Guido Crainz, docente di storia contemporanea all’Università di Teramo e collaboratore del quotidiano La Repubblica, Tommaso Baldo, ricercatore della Fondazione Museo storico del Trentino e Roberto De Bernardis, segretario del Museo storico in Trento aps. Sarà presente anche Isacco Corradi, vice-presidente della Fondazione Museo storico del Trentino per un indirizzo di saluto.