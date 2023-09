FMST * PARTNERSHIP: « FIRMATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANVCG, PER RIPORTARE ALLA LUCE STORIE NASCOSTE / LE INIZIATIVE DAL 2 E ALL’8/9 »

14.17 - venerdì 1 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stato firmato stamattina un accordo di collaborazione tra la Fondazione Museo storico del Trentino e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra – Sezione di Trento (ANVCG). «L’archivio dell’Associazione è estremamente ricco di documenti importanti, raccolti in 1300 fascicoli – ha ricordato il presidente Fabio Mattevi – e la collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino è fondamentale per riportare alla luce storie nascoste, oltre che per mettere in atto campagne di interviste a testimoni e attività di promozione e valorizzazione di questo importante patrimonio».

«L’opportunità che ci viene offerta, fornendo i dati dei civili che furono colpiti dai drammi della guerra permette di colmare un vuoto e una disattenzione, oltre che scoprire storie significative ed eventi fino ad ora rimasti sconosciuti – ha ribadito il direttore della FMsT Giuseppe Ferrandi.

Anche Giorgio Postal, presidente della FMsT, ha espresso soddisfazione per l’accordo firmato: «una collaborazione di grande valore che trova un punto di incontro tra i documenti e la ricerca storica».

Sono inoltre state presentate le iniziative della Fondazione Museo storico del Trentino in occasione dell’80° anniversario dei tragici eventi avvenuti nel settembre 1943, durante la seconda guerra mondiale: il bombardamento del 2 settembre che trasformò il quartiere della Portela a Trento in un cumulo di macerie; la proclamazione dell’armistizio l’8 settembre.

Sabato 2 settembre 2023, canale 12 del digitale terrestre – dalle ore 21

Programmazione speciale all’interno dello spazio History Lab Live su Telepace Trento

– “Io mi ricordo: speciale Bombardamenti di Trento (1943-1944)”: una puntata corale per raccontare i bombardamenti che colpirono la città di Trento tra il 1943 e il 1944.

A cura di Lorenzo Pevarello.

– “History Lab incontra Mila”: una puntata ambientata in Piazza Duomo a Trento per raccontare l’avventura produttiva del corto animato “Mila”: dai ricordi dei bombardamenti nella Seconda guerra mondiale, tramandati di madre in figlia, alla passione di 350 persone che hanno lavorato su base volontaria per 10 anni, fino al sogno della corsa agli Oscar.

A cura di Sara Zanatta.

– “ABC Storia – La guerra aerea”: i bombardamenti rendono la guerra un fenomeno sempre più violento, totale, che colpisce a morte non solo i soldati ma anche e soprattutto i civili; Giuseppe Ferrandi intervista la storica Patrizia Marchesoni.

Domenica 3 settembre 2023, piazza di Piedicastello, Trento – ore 20.30

Serata di proiezione: Mila e le memorie del 2 settembre 1943

“Mila” – il cortometraggio che racconta la storia di una bambina di Trento durante la seconda guerra mondiale – incontra Piedicastello per una serata di immagini e parole intorno ai bombardamenti che colpirono la città nel 1943: la storia della regista Cinzia Angelini, il racconto di storici ed esperti, la voce dei testimoni.

Evento promosso da Comune di Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento Film Festival e Trentino Film Commission, con la partecipazione di Comitato Feste Sant’Apollinare, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione Trentini nel mondo, Fondazione Cassa rurale di Trento.

Mercoledì 6 settembre 2023, Caffè letterario Bookique, via Torre d’Augusto 29, Trento – ore 18.00

Incontro-dibattito: Trovare rifugio dalle bombe

La presenza del rifugio antiaereo al parco della Predara è l’occasione per ricordare i bombardamenti che hanno colpito Trento e San Martino durante la seconda guerra mondiale. Elena Tonezzer dialoga con Federica Lavagna, conservatrice delle collezioni del Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, e Lorenzo Gardumi storico e ricercatore della Fondazione Museo storico del Trentino.

Evento realizzato nell’ambito di “Beni comuni”, il patto di collaborazione con il Comune di Trento per una gestione condivisa della cura e della rigenerazione della città.

Venerdì 8 settembre 2023, Palazzo della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante

Cerimonia di commemorazione degli internati italiani (ex IMI). Con il Comune di Trento – ore 17.00

Nell’80° anniversario della proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943, in memoria dei soldati italiani che furono catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania dove, pur privati della libertà e costretti ai lavori forzati, rifiutarono la proposta di schierarsi con il fascismo e con il nazismo.

Intervengono Franco Ianeselli sindaco di Trento, Mario Cossali presidente provinciale ANPI, Maurizio Tomasi rappresentante dell’associazione ANEI.

A seguire

Liber Cafè, Piazza Dante, Trento – ore 17.30

Incontro-lettura: La notte in cui tutto cambiò. Fatti e voci dell’8 settembre ’43 a Trento

Un incontro per ascoltare le voci e approfondire gli eventi di una tragica notte.

Intervengono: Giuseppe Ferrandi, Tommaso Baldo e Davide Leveghi (FMsT). Letture di Francesca Rocchetti.

Inoltre:

Sabato 2 settembre 2023, Le Gallerie, Trento – ore 15.00 e ore 16.00

Visita guidata gratuita alla mostra “La seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”.

Sulla pagina web “Novecento trentino” (https://900trentino.museostorico.it/) è disponibile il database dei militari italiani durante la seconda guerra mondiale.

Quanti giovani trentini presero parte alla seconda guerra mondiale? Dove combatterono e quale fu la loro esperienza bellica? Quale parte ebbero nella tragedia? Il progetto – che attualmente conta oltre 3500 schede ed è in continuo aggiornamento – ha lo scopo di stabilire non solo la partecipazione «numerica» dei soldati trentini al secondo conflitto mondiale, ma anche quello di rilevarne la provenienza sociale e l’origine geografica.

A partire dal 2 settembre, per 5 settimane in corrispondenza di altrettanti anniversari (2, 8, 17, 23, 28 settembre) sulle principali piattaforme podcast (Spotify, Google Podcasts, Spreaker) sarà disponibile il podcast “Settembre ’43: lo sfascio”, che racconta l’arrivo del secondo conflitto mondiale sul suolo italiano.

In ogni puntata a fare da filo conduttore saranno le parole dei protagonisti, più o meno celebri, della realtà trentina: il locale è una lente che aiuta a riflettere sulla pluralità dei percorsi individuali e collettivi che interessano l’intera penisola e si inseriscono nella più ampia cornice europea. Le storie individuali, inquadrate nel loro contesto grazie agli interventi di storici e storiche, permettono così di raccontare la Grande Storia.

Scritto e ideato da Tommaso Baldo, Davide Leveghi, Michele Toss e Sara Zanatta, “Settembre ’43: lo sfascio” è un prodotto di HistoryLabPodcast, progetto dalla Fondazione Museo storico del Trentino. Le registrazioni, l’editing e il sound design sono di Denis Pezzato; la voce narrante di Federica Chiusole. Le musiche originali sono di Angelo Naso.

Sinossi delle puntate:

Bombe su Trento (uscita: 2 settembre)

“D’un tratto un rombo, uno schianto, un fragore che fa tremare il suolo…”. Con queste parole Anna Menestrina, una cittadina di Trento, racconta la comparsa dei bombardieri alleati sulla sua città, il 2 settembre 1943. Come avvenuto anche per chi abita nei grandi centri industriali del Nord, i trentini e le trentine assistono all’arrivo della guerra in casa.

Ospite di puntata: Lorenzo Gardumi.

Storia di una giornata (uscita: 8 settembre)

“Verso le ore 3, al segnale convenuto di razzi illuminanti, ebbe inizio l’assalto contemporaneo contro tutte le caserme e comandi di presidio”. Come si legge in questa relazione redatta dal generale Della Croce, nelle ore successive all’annuncio di Badoglio i presidi militari italiani in Trentino sono attaccati dai tedeschi. Ne nascono degli scontri che, come in altre città d’Italia, rappresenteranno le prime forme di resistenza all’occupante.

Ospite di puntata: Filippo Focardi

Collaborazionisti di confine (uscita: 17 settembre)

“Egregio avvocato, ho letto il suo proclama. Suppongo che ella non avrà potuto fare diversamente”. Giannantonio Manci, leader della Resistenza trentina, comincia così la sua lettera all’avvocato Adolfo de Bertolini. Il nuovo prefetto del Trentino, territorio inserito nella peculiare Zona d’operazioni delle Prealpi, ha dovuto infatti firmare un appello che si conclude con l’auspicata vittoria tedesca.

Ospite di puntata: Gustavo Corni

A volte ritornano (uscita: 23 settembre)

“Per me la decisione non può che essere una: stare coi tedeschi, ai quali ci lega un patto e una guerra combattuta assieme”. Il sottotenente Attilio Bonvicini descrive così quel sentimento di lealtà e senso dell’onore che lo hanno convinto a proseguire il conflitto a fianco del vecchio alleato. Il suo è uno stato d’animo condiviso da altri uomini in divisa, ma anche da donne e giovani che la guerra non l’hanno mai vista.

Ospite di puntata: Cecilia Nubola

L’isola della morte (uscita: 28 settembre)

“L’impressione che mi ha fatto questo luogo è addirittura disastrosa, una pietraia peggiore delle montagne albanesi”. Mancano mesi all’8 settembre, quando il caporalmaggiore Vittore Bona descrive in una lettera ai genitori la situazione sull’isola di Cefalonia. L’annuncio di Badoglio sconvolgerà la sua vita, come quella di tutti i commilitoni della Divisione Acqui. Questa è la storia del peggior eccidio commesso dai tedeschi ai danni di militari italiani.

Ospite di puntata: Isabella Insolvibile.