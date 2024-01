SEN. SALVINI (LEGA) * CASO VERDINI: « OPERE PUBBLICHE, ORA BASTA DA OGGI PARTONO LE QUERELE »

11.03 - giovedì 4 gennaio 2024

SALVINI: “ORA BASTA, DA OGGI PARTONO LE QUERELE”

“Ho l’onore e l’onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell’esclusivo interesse dell’Italia per promuovere lo sblocco, l’accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni, che cambieranno in meglio la vita degli Italiani.

Essere coinvolto a sproposito da qualche “giornalista” in vicende di cui non so nulla, non è più tollerabile.

Da oggi cominciano a partire querele, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l’impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire” dichiara Matteo Salvini.