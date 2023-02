CCB – CASSA CENTRALE BANCA * « CONFERMATO IL GIUDIZIO INVESTMENT GRADE “BBB (LOW)” SUL RATING EMITTENTE CON OUTLOOK “STABILE”, PER GLI ALTI LIVELLI DI LIQUIDITÀ »

10.59 - giovedì 2 febbraio 2023

Confermato il giudizio investment grade “BBB (Low)” sul Rating Emittente con outlook “stabile”, alla luce degli alti livelli di liquidità, la forte capitalizzazione e un funding stabile. Valutati positivamente anche i miglioramenti ottenuti a livello di struttura di Gruppo e sul profilo di rischio.

L’agenzia DBRS Morningstar, a conclusione del proprio processo di valutazione, ha deciso di mantenere invariato il rating “BBB (Low)” e l’outlook “stabile” di Cassa Centrale Banca, confermando pertanto l’emittente e le relative emissioni senior nella categoria ‘Investment Grade’. Tale categoria comprende gli strumenti ritenuti di maggiore qualità, emessi da società caratterizzate da una positiva gestione e da favorevoli prospettive di sviluppo.

La valutazione di DBRS tiene in considerazione il ruolo centrale svolto dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca all’interno del secondo più grande Gruppo Bancario Cooperativo italiano. Tra i punti di forza individuati, spiccano gli alti livelli di liquidità, la forte capitalizzazione e un funding stabile. In evidenza anche i progressi riscontrati nell’efficientamento della struttura di Gruppo e nel miglioramento della qualità degli asset.

Grazie ai suoi eccellenti dati di bilancio, gli ampi buffer di capitale e gli altissimi livelli di coverage, DBRS ritiene inoltre che Cassa Centrale Banca sia perfettamente attrezzata per far fronte alle incertezze dell’attuale scenario macroeconomico, caratterizzato da politiche monetarie restrittive, inflazione elevata e crescita debole.

Di seguito si riepilogano tutti i rating che concorrono alla formazione del giudizio di DBRS: