DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE PAT * ISTITUTO VERONESI STEAM – ROVERETO (TN): «A QUANDO LA RIMOZIONE DEL DIRETTORE LAURA SCALFI? »

Interrogazione n. 01

Istituto Veronesi Steam: a quando la rimozione del direttore Laura Scalfi Non sono trascorsi nemmeno due mesi da quando le cronache ci avevano aggiornato sugli ennesimi episodi inaccettabili che avevano coinvolto l’Istituto Veronesi – Steam di Rovereto. Due mesi fa si trattava di petardi e gavettoni lanciati contro i poliziotti, oggi leggiamo di un incendio probabilmente doloso che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, episodio che è culminato con il lancio di una sedia dalle finestre dell’Istituto contro i vigili del fuoco intervenuti. Non è nemmeno la prima volta che dalle finestre del Veronesi, così magistralmente diretto da Laura Scalfi, volano sedie, visto che la stessa cosa era accaduta nel febbraio 2022.

Vien da chiedersi se l’Istituto privato Veronesi – Steam abbia attivato all’insaputa della Provincia un corso per giocolieri. Prima ancora, nell’ottobre 2021, le cronache raccontavano di risse con coltelli e spranghe e estorsioni di denaro. Più volte lo scrivente è intervenuto per chiedere che la Provincia prendesse coscienza dell’inadeguatezza della direzione della scuola rispetto alle caratteristiche e agli standard che dovrebbe garantire un servizio pubblico.

Ricordiamo che l’Istituto Veronesi – Steam è una scuola assolutamente privata, che svolge il servizio di formazione professionale in convezione con la Provincia, dietro il riconoscimento di contributi pubblici milionari. Conosciamo e abbiamo segnalato da tempo il pessimo clima che si vive all’interno dell’Istituto, sia per quanto riguarda gli studenti che per quanto riguarda gli insegnanti, vessati da un contratto di lavoro avvilente che, con l’avallo della Provincia, ha degradato il personale docente da insegnante a formatore provocandone la continua fuga.

Nonostante le segnalazioni pare che né dall’Assessorato né dal Dipartimento qualcuno voglia assumere i provvedimenti conseguenti ad una simile difficoltà gestionale, ma crediamo che la situazione abbia raggiunto un livello tale di gravità da richiedere l’immediata revoca della convenzione e l’assunzione diretta da parte della Provincia dei servizi oggi svolti dall’ente privato Veronesi – Steam.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere:

1. se non ritiene opportuno e necessario ascoltare il personale insegnante per essere edotto su quanto accade all’interno dell’Istituto Veronesi – Steam, visto il clamoroso e sistematico ripetersi di episodi intollerabili;

2. se non ritenga necessario, come più volte richiesto, procedere alla revoca della convenzione o per lo meno richiedere all’Ente privato la rimozione del direttore Scalfi, pluriennale protagonista di esiti tanto disarmanti;

3. i contributi e i compensi riconosciuti all’Istituto Veronesi – Steam a qualsiasi titolo nel 2022. A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi