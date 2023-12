GENERALI * CDA: « RIORGANIZZAZIONE COUNTRY ITALIA, PER RISPONDERE AL MEGLIO AL MUTATO CONTESTO MACROECONOMICO »

19.19 - lunedì 4 dicembre 2023

Riorganizzazione societaria della Country Italia. I Consigli di Amministrazione di Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e Genertellife, riunitisi in data 28 novembre 2023, hanno approvato una nuova fase della riorganizzazione della Country Italia di Generali, al fine di rispondere al meglio al mutato contesto macroeconomico.

La riorganizzazione, che si prevede avrà efficacia dal 1° luglio 2024 subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza, ha l’obiettivo di valorizzare la specializzazione dei diversi canali distributivi, di creare centri di competenza dedicati e non sovrapposti all’interno della Country, di potenziare la gamma di prodotti e servizi offerti ai diversi segmenti di clientela, creando un beneficio per gli assicurati. In particolare, attraverso un’operazione di scissione parziale di Genertellife, si prevede che:

• Genertellife sarà dedicata alla gestione dei rapporti connessi all’accordo distributivo in essere con Banca Generali e afferenti alla divisione BG Vita;

• Genertel consoliderà le proprie competenze digitali focalizzando il business sullo sviluppo del canale diretto, nei rami vita e danni, sia in Italia sia in Europa;

• Alleanza svilupperà ulteriormente il proprio business, implementando il canale dedicato all’attività di bancassicurazione, da affiancare a quello della propria Rete distributiva;

• Generali Italia conferma la propria focalizzazione sulla Rete di agenzie presenti su tutto il territorio italiano e la gestione dei portafogli bancassicurazione in run-off.

Il progetto determinerà altresì un rafforzamento della solidità di capitale a livello di Country Italia e di Gruppo.

Il progetto di riorganizzazione, approvato anche dalla Capogruppo, Assicurazioni Generali S.p.A. in data 4 dicembre 2023, preserverà l’autonomia delle Reti distributive, in coerenza con il modello operativo e di business target della Country Italia, e porterà beneficio ai clienti Genertellife grazie a una maggiore focalizzazione della fabbrica prodotti a servizio della Rete di distribuzione, mantenendo invariate le condizioni relative agli attuali contratti in essere.