DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * “URBAN PASS“: « IN UN MESE 1.600 ADESIONI E + 30% DI TRANSITI, INIZIATIVA DI NOTEVOLE SUCCESSO »

16.04 - martedì 8 marzo 2022

“Ho accolto con particolare e meravigliata sorpresa la risposta che il Presidente della Giunta Fugatti ha dato stamane, in Consiglio provinciale, alla mia interrogazione a risposta immediata, con la quale chiedevo lumi all’Amministrazione rispetto alle adesioni dell’«Urban pass», strumento che, come noto, consente il transito gratuito nella tratta di A22 compresa fra Trento Nord e Rovereto Sud.

Infatti, benché tale iniziativa sia stata introdotta lo scorso 7 febbraio – quindi appena un mese fa – dall’analisi dei dati è già stato possibile, ha comunicato il Presidente, osservare tra il 7 febbraio e il 4 marzo (rispetto ai flussi rilevati tra il 7 gennaio a il 4 febbraio) un aumento del 30%, e in molti casi anche oltre, dell’utenza nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 17:00-20:00.

Non solo. Successivamente al 7 febbraio vi sono stati oltre 3.300 contatti con Autostrade del Brennero per altrettante richieste di informazioni e adesioni, e ben 1.660 attivazioni effettive di «Urban pass», a riprova del grande interesse di un’iniziativa di cui si parlava da anni e che, confermando la propria attitudine alla concretezza, l’Amministrazione leghista ha approvato.

Ritengo che questi numeri, come si suol dire, parlino da soli e davvero siano quelli di un indiscutibile successo. Non si può quindi che auspicare che l’azione della Giunta Fugatti possa proseguire al meglio, non solo per i lavoratori pendolari – e per quanti transitano tra Trento e Rovereto -, ma per il bene e per lo sviluppo dell’intero territorio”,

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio