DAL RI (UDC TN-AA) * REPLICA A RIZZOLI: « LE PAGELLE TRA 75 GIORNI LE DARANNO GLI ELETTORI, CON BUONA PACE DEGLI ESPERTI DEL “SENNO DEL POI” »

15.05 - martedì 1 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Imperversano i comunicati di tale Lorenzo Rizzoli di Campobase (che da pochi mesi è anche un partito in barba alle statistiche) che dal Pse regala patenti all’area centrista. Con convinzione pari solo alla qualità del pensiero.

Privo di ogni memoria confonde La Civica di Borga, che nel 2018 fece i seggi che FdI mancò, per una lista centrista.

Come pure decide che il PATT, già solidamente ancorato al centrosinistra per due decenni, nel prendere atto del fallimento di quell’ambizione, sia altro da ciò che era, solo perché non intende seguire il Valduga all’uopo affittato.

Noi, che centristi siamo per Storia e Tradizione, sebbene traditi per il PSE dagli antichi disertori cui il buon uomo si riferisce ora, non possiamo non augurare al prolisso autore di cotante analisi politiche la serenità dell’ignoranza, che a taluni dona la felicità.

Le pagelle, tra 75 giorni, le daranno gli elettori, con buona pace dei troppi esperti del “senno del poi”, che di questi giorni imperversano sui media.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

