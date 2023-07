BIDIMEDIA * LA MEDIA DI TUTTI I SONDAGGI ITALIANI – 9 LUGLIO: « FDI AL 29.1% / PD 20.0% / M5S 15.8% / LEGA 8.8% / FI 8.0% / AZIONE 3.7% »

10.04 - lunedì 10 luglio 2023

Media sondaggi 9 luglio: sta per sparire l’effetto Berlusconi? Azione perde 3 decimi, il PD due.

La media di tutti i sondaggi italiani al nove luglio. Partendo dalla coalizione di governo del centrodestra si conferma la crescita di Forza Italia rispetto all’ultimo dato precedente alla scomparsa di Berlusconi, sebbene l’incremento si stia ridimensionando con il passare delle settimane. A farne le spese rispetto al dato di 4 settimane fa sono in primis i compagni di coalizione con Fratelli D’Italia in calo di due decimi al 29,1% che continua a essere nettamente primo partito; la Lega, in calo anch’essa di due decimi, all’8,8% e noi moderati che cede un decimo allo 0,9. La coalizione di centrodestra è comunque in crescita nel suo complesso grazie al dato di Forza Italia al 46,8% (+0,4).

Passando alle opposizioni cede due decimi il Partito Democratico che si colloca al 20% esatto, si apprezza di un decimo alleanza verdi e sinistra, 3,1%, mentre stabile più Europa al 2,3% la collezione centrosinistra in calo di un decimo al 25,4%, oltre 21 punti dietro quella di centrodestra. In aumento poi il Movimento cinque stelle al 15,8% (+0,1), così come guadagna un decimo Italia viva 2,9% per cento mentre ne perde tre Azione al 3,7%. Concludendo la rassegna con le opposizioni extraparlamentari, cede due decimi per l’Italia di Paragone perfettamente stabile Unione Popolare mentre cede un decimo democrazia sovrana e popolare.

*

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente.