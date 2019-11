PAT * PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE: « PROROGA DELLE ISCRIZIONI E RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DI STUDENTI »

Percorsi di Alta formazione professionale: proroga delle iscrizioni e riduzione del numero minimo di studenti. Modifiche valide solo per l’edizione 2020/2021 e per tre specifici percorsi.

Novità in arrivo, solo per l’edizione 2020/2021, per iI percorso di tecnico superiore di cucina e della ristorazione attuato da Enaip Trentino a Tione, il percorso di tecnico superiore dei servizi della filiera turistico – ricettiva di Riva del Garda-Varone e il percorso di tecnico superiore per la progettazione della manifattura digitale e interattiva attuato dal Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale G. Veronesi.

Nello specifico le iscrizioni a questi tre percorsi di Alta formazione professionale sono state prorogate al 15 gennaio 2020, mentre l’avvio dei corsi è stato fissato al 20 gennaio 2020. Per quanto riguarda il numero minimo di iscritti è stato ridotto da 18 a 15.

Lo ha deciso la Giunta provinciale, su proposta dell”assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. Le modifiche sono state attivate per permettere agli studenti in possesso di un diploma professionale di Istruzione e Formazione professionale di accedere ai percorsi di Alta formazione professionale e garantire, allo stesso tempo, l’offerta formativa sul territorio a studenti e famiglie.