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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)
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MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (915 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 06.45): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, (DATI LIVE IN AGGIORNAMENTO, NON COMPLETI) *** LINK UFFICIALE “ELIGENDO”) »
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (915 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 06.45): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, (DATI LIVE IN AGGIORNAMENTO, NON COMPLETI) *** LINK UFFICIALE “ELIGENDO”) »
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06.56 - lunedì 26 settembre 2022
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