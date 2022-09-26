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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (915 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 06.45): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, (DATI LIVE IN AGGIORNAMENTO, NON COMPLETI) *** LINK UFFICIALE “ELIGENDO”) »

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