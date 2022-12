DEMAGRI E DALLAPICCOLA * CASA AUTONOMIA.EU: – RACCOGLIE CONSENSI ANCHE IN VAL DI SOLE, AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE IN TERRITORIO SOLANDRO

14.52 - mercoledì 07 dicembre 2022



CASA AUTONOMIA.EU RACCOGLIE CONSENSI ANCHE IN VAL DI SOLE. AMPIA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE IN TERRITORIO SOLANDRO

Demagri e Dallapiccola: “Continueremo a portare avanti il lavoro iniziato durante questa legislatura: saremo presenti e vigili sul territorio per intervenire e migliorare la fornitura di servizi nella valle”

Continuano le serate sul territorio di Casa Autonomia.eu. Lunedì 5 dicembre il Movimento ha tenuto un incontro presso il Comune di Ossana, in Val di Sole, presieduto dalla presidente Paola Demagri e dal vice presidente Michele Dallapiccola e con la gradita partecipazione dell’ex presidente onorario del Patt Luigi Panizza, oltre che del direttivo al completo. La risposta della popolazione è stata estremamente positiva. Moltissimi i cittadini presentatisi in sala per ascoltare le idee del neonato Movimento e offrire il proprio supporto.

La presentazione parte dalla lettura di alcuni dati sulla situazione economica e sociale in Italia e Trentino, in particolare Pil e andamento demografico. “Stiamo assistendo ad un periodo di estremo cambiamento all’interno della nostra società – spiega Dallapiccola -. Le nuove generazioni non hanno più la certezza di arrivare a guadagnare più dei propri genitori: l’ascensore sociale che ci aveva accompagnati dal secondo Dopoguerra si è bloccato. A questo si aggiunge il precipitoso calo delle nascite, ormai sotto il record negativo stabilito durante la Prima Guerra Mondiale e sotto la soglia psicologica dei 400 mila. Casa Autonomia.eu nasce proprio per cercare di dare una risposta a questa situazione: non abbiamo la bacchetta magica e non crediamo che Stato e Provincia possano garantire crescita e sviluppo economico a prescindere. Crediamo però che possano creare la situazione per tornare a crescere, per esempio garantendo alle donne le migliori condizioni lavorative possibili, in modo che si sentano sicure di poter anche avere una famiglia”.

“Come esplicitato dal nome del Movimento vogliamo offrire una casa politica a chi non ce l’ha – continua Demagri -. Nelle ultime elezioni oltre il 40% degli aventi diritto non si è presentato alle urne, in gran parte per mancanza di una forza politica con cui identificarsi. Noi vogliamo essere quella forza politica di cui i trentini sentono bisogno, intercettando i bisogni di chi non si sente adeguatamente rappresentato. Lo faremo passando dalla promozione sociale e culturale; dall’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla responsabilità civica e politica; dalla valorizzazione di un’identità storica, ma anche di quella contemporanea, fatta di culture diverse e valori condivisi. Ci serve il vostro supporto e quello della coalizione di centrosinistra, con la quale ci siamo allineati fin da subito e che ci ha riconosciuti altrettanto rapidamente, invitandoci già al prossimo tavolo. Guardiamo avanti con fiducia, cercando di portare sul territorio un’attività autonomista, democratica, popolare e digitale che possa rispondere ai bisogni dei trentini”.

La discussione passa poi a tematiche proprie del territorio solandro. Dalla triste storia del tubone dell’acqua alla riapertura della discarica di Monclassico, passando dalla chiusura del punto prelievi di Pellizzano e quella di vari specialisti del poliambulatorio di Malè, oltre che dai problemi di viabilità di alcune zone della valle. I consiglieri Demagri e Dallapiccola rassicurano la popolazione: “Continueremo a portare avanti il lavoro iniziato durante questa legislatura: saremo presenti e vigili sul territorio per intervenire e migliorare la fornitura di servizi nella valle”.

L’incontro si conclude con le considerazioni del pubblico, che ha mostrato il proprio apprezzamento nei confronti del lavoro del Movimento e dei consiglieri. Non mancano plausi per il coraggio e audacia di Demagri, Dallapiccola e tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di Casa Autonomia.eu, a detta dei cittadini uno dei pochi se non l’unico gruppo a presentarsi fin da subito sul territorio per farsi conoscere e fare politica anche tra la gente, anzichè limitarsi soltanto alle aule del governo.