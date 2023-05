SEN. TESTOR (LEGA) * DL SICCITÀ: « OK NOSTRI EMENDAMENTI, PER COINVOLGIMENTO PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO »

19.56 - martedì 30 maggio 2023

Dl Siccità, Testor (Lega): ok nostri emendamenti per coinvolgimento Province autonome. “Siamo soddisfatti degli emendamenti al dl Siccità che riguardano da vicino le Province autonome di Trento e Bolzano: sono state approvate norme fortemente volute dalla Lega che riconoscono le peculiarità degli enti, coinvolgendoli negli interventi di contrasto all’emergenza idrica. Attraverso un nostro emendamento specifichiamo infatti che, in materia di utilizzo delle acque pubbliche e di demanio idrico, siano sempre tutelati gli Statuti. Nostro obiettivo è affrontare il problema della siccità nel migliore dei modi, che significa anche garantire l’autonomia di territori come il Trentino, in un’ottica di collaborazione reciproca con le autorità commissariali”.

Così in una nota la senatrice trentina della Lega Elena Testor, firmataria dell’emendamento al dl Siccità.