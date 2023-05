CENTO PER CENTO ANIMALISTI * GRANDI CARNIVORI: « BLITZ QUESTO POMERIGGIO A TRENTO “AL CASTELLER“ CON STRISCIONE ,“11/6 ASSEDIO PER LIBERAZIONE ORSI“ »

19.36 - martedì 30 maggio 2023

Militanti di Centopercentoanimalisti si sono recati nel tardo pomeriggio del 30 maggio presso il centro faunistico del casteller a Villazzano (Trento) ed hanno affisso uno striscione sulla rete di recinzione: 11 – 6 – 2023 assedio x la liberazione degli Orsi!

Il Movimento Centopercentoanimalisti, per domenica 11 giugno ha infatti organizzato un presidio determinato davanti ai cancelli del centro di detenzione Casteller per Animali sbattuti in galera senza nessuna colpa.

La primavera sta per terminare ed è giunta l’ora di far capire ai diretti interessati che la liberazione degli Orsi del Casteller è un dovere per noi Animalisti, stanchi di farci prendere in giro dalla burocrazia.

CENTOPERCENTOANIMALISTI