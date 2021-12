PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SERVIZIO CIVILE – ASSEMBLEA: « TEMA DI FONDO “LA CITTADINANZA OGGI”, APPUNTAMENTO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA IL 17/12 (11.00 – 16.00) »

14:16 - 15/12/2021

Il servizio civile in assemblea.Venerdì prossimo evento dalle 11.00 alle 16.00 presso l’auditorium S. Chiara. Venerdì prossimo, 17 dicembre, i circa 350 giovani attualmente in servizio civile sul territorio provinciale sono convocati in assemblea per una giornata di incontro e confronto. Tema di fondo “La cittadinanza oggi”, con l’obiettivo di fare una panoramica degli aspetti più rilevanti nel mondo attuale, per una cittadinanza responsabile. Sono previsti 10 gruppi di approfondimento incentrati su altrettante tematiche, che saranno poi restituite in plenaria.

Nel pomeriggio è previsto uno spettacolo di teatro civile dal titolo Arbeit, sulle difficoltà del mondo del lavoro (il lavoro dei giovani, gli incidenti sul lavoro, lo sfruttamento, la disoccupazione, il precariato, la crisi).

L’evento si svolgerà presso l’auditorium Santa Chiara, dalle 11.00 alle 16.00.