CSM CONSIGLIERE LAICHE ECCHER E BERTOLINI * FEMMINICIDI: « UCCISIONI MARA FAIT – IRIS SETTI – CELINE FREI MATZHOL, CHIESTA APERTURA PRATICA PER CONDOTTE MAGISTRATI »

venerdì 8 settembre 2023

FEMMINICIDI, ECCHER e BERTOLINI: CHIESTA APERTURA PRATICA AL CSM (su condotte magistrati).

“L’estate appena trascorsa sarà purtroppo ricordata per i numerosi fatti di cronaca nera che hanno coinvolto tutta la nazione, ed in particolare il territorio del Trentino Alto Adige, in una tragica sequenza nella prima metà di agosto. Tali drammatici accadimenti impongono una riflessione da parte delle istituzioni; in primo luogo per evitare la ripetizione di ulteriori femminicidi in futuro, ed altresì al fine di promuovere una valutazione sulla correttezza dell’operato della Magistratura requirente nell’attivazione delle particolari procedure volte alla prevenzione dei reati ed alla protezione delle vittime previste dalla Legge.

Per tali motivi, come già anticipato nei giorni immediatamente successivi ai fatti, abbiamo subito depositato – lo scrivono in una nota le Consigliere laiche del Csm Claudia Eccher e Isabella Bertolini – una richiesta di apertura pratica per ognuna delle tre vicende tristemente note, ovvero gli omicidi di Mara Fait, Iris Setti, e Celine Frei Matzhol.

Tale istanza confidiamo che dia impulso ad una procedura amministrativa presso il CSM al fine di esaminare le condotte dei magistrati che si sono occupati delle vicende. Confidiamo anche – sottolineano le Consigliere Bertolini ed Eccher – che la nostra istanza possa essere presa in considerazione dai titolari dell’azione disciplinare, ai fini dell’avvio di eventuali azioni disciplinari, qualora ne ravvisino i presupposti”.

“Sarà mia premura – sottolinea la consigliera Claudia Eccher – seguire con attenzione ogni stato di avanzamento di tali procedimenti, al fine di far emergere le responsabilità e le presunte inerzie da parte delle Procure della Repubblica coinvolte. Seguirò inoltre costantemente qualsiasi iniziativa legislativa ed ordinamentale volta ad incrementare ed a rendere effettiva la tutela di genere e delle “fasce deboli”, al fine di evitare in futuro pericolose situazioni di assenza di tutela nel nostro territorio e nel resto del Paese”.