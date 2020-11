CGIL CISL UIL – TRENTINO * DIPENDENTI PUBBLICI: « ULTIMI IN ITALIA, SOTTOSCRITTO L’ACCORDO CHE CONSENTE L’EROGAZIONE DELL’INDENNITà DI VACANZA CONTRATTUALE »

Ultimi in Italia: finalmente arriva l’indennità di vacanza contrattuale. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno sottoscritto l’accordo che consente l’erogazione dell’Indennità di vacanza contrattuale ai dipendenti pubblici trentini che, unici nel Paese, a oggi non ne hanno ancora beneficiato. «L’indennità doveva essere erogata nel mese di aprile 2019 – spiegano i segretari Diaspro, Pallanch e Tomasi – come previsto dai contratti e come avvenuto a livello nazionale. Il ritardo con cui si procede nella Provincia autonoma di Trento è inaccettabile da ogni punto di vista, a partire dalla considerazione che ne deriva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici trentini che, soprattutto in queste fasi drammatiche, stanno affrontando in prima linea la pandemia».

La sottoscrizione dell’accordo, avvenuta nella serata di oggi, è stata funzionale a far sì che l’indennità possa venire erogata sulla busta paga di novembre, senza ulteriori ritardi. L’accordo ha dunque una valenza meramente tecnica e consente, finalmente, di ottemperare a quanto dovuto da molti mesi.

I sindacati stigmatizzano inoltre il fatto che si continua a non dare seguito al protocollo di intesa, sottoscritto con la Provincia il 13 gennaio scorso, per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2019/2021, che prevede in ogni caso un primo step di risorse contrattuali, a partire dall’1 gennaio 2019, per l’erogazione dello 0,70% del trattamento fondamentale, oltre a quelle successive e complessive per procedere al rinnovo di tutti i Contratti collettivi provinciali.

«Vista l’assenza degli stanziamenti, ad oggi, di tali risorse oltre a quelle previste nello stesso Protocollo per le revisioni dell’ordinamento professionale e le progressioni di carriera, sollecitiamo il rapido stanziamento, che potrà avvenire con l’imminente manovra del bilancio provinciale per l’anno 2021. In caso contrario avvieremo nuove importanti iniziative di tutela per dei nostri rappresentati».