AMBROSI (FDI) * TURISMO ACCESSIBILE: « IL BANDO DA 30 MILIONI È UN’OPPORTUNITÀ CHE IL TRENTINO DEVE COGLIERE, ANCHE IN VISTA DELLE PARALIMPIADI 2026 »

15.13 - giovedì 17 febbraio 2022

“Il bando da 30 milioni è un’opportunità che il Trentino deve cogliere” La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un bando da 30 milioni da destinare a regioni e province autonome per il finanziamento di progetti legati al turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. Il bando è volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, alla realizzazione di infrastrutture, all’organizzazione di servizi accessibili ed all’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.

È di fondamentale importanza che anche il Trentino colga quest’opportunità presentando progetti di turismo accessibile mediante apposite convenzioni o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri enti pubblici e del terzo settore, sulla scia di quanto è già stato fatto da alcune regioni come le Marche e la Sicilia.

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da parte delle regioni è fissata per il 10 marzo 2022, occorre dunque provvedere con urgenza alla definizione di progetti e partenariati. Per cogliere opportunità di finanziamento, anche in vista delle Paralimpiadi del 2026, è inoltre necessario che si crei in Trentino un coordinamento e una cabina di regia al fine di dare una direzione univoca agli sforzi sul fronte dello sviluppo turistico inclusivo.

A tal proposito, il Ddl sul turismo accessibile che ho presentato istituisce, fra l’altro, specifici tavoli di confronto fra le associazioni che rappresentano le persone con disabilità e i relativi familiari, le realtà economiche e culturali, gli enti locali e le istituzioni provinciali per creare una forte sinergia sulle tematiche della disabilità e dare vita a un piano integrato focalizzato sul turismo inclusivo con un orizzonte strategico di lungo periodo. Lo sviluppo di un turismo maggiormente inclusivo e volto alla piena accessibilità è infatti cruciale per rendere il Trentino un punto di riferimento su scala nazionale nell’accoglienza delle persone con bisogni speciali.

*

Alessia Ambrosi

Consiglio Provinciale Trento – FdI