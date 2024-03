CORTE CONTI – ROMA * SANITÀ: « OK AI DUE ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, PER I RAPPORTI CON MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CON SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI »

19.20 - mercoledì 27 marzo 2024

SANITA’, CORTE CONTI: OK AI DUE ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI PER I RAPPORTI CON MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CON SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 27 marzo 2024, hanno esaminato l’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale e l’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, relative al triennio 2019-2021, sottoposte alla Corte dei conti l’11 marzo scorso ai sensi dell’Accordo del 5 dicembre 2013, art. 5, attuativo dell’art. 52, c. 27, legge 27 dicembre 2002, n. 289, pervenendo alla positiva certificazione per entrambe con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nei rapporti allegati alle deliberazioni in corso di stesura.