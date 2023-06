CORAGGIO ITALIA * ASSEMBLEA NAZIONALE: « BIANCOFIORE E JOB, CON BRUGNARO “CASA DEI DETERMINATI” / PRONTI ALLE LISTE IN TRENTINO E ALTO ADIGE »

16.36 - sabato 10 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Coraggio Italia- Assemblea nazionale: Biancofiore e Job, con Brugnaro casa dei determinati. Pronti a liste in Trentino e Alto Adige. “Coraggio Italia punta ad essere un rassemblement di tutte le forze civiche presenti sul territorio nazionale, guidato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, autentico uomo del fare, leader dei determinati a migliorare l’Italia, a sostegno della maggioranza di governo e al coraggioso lavoro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Giorgia una di noi! A lei siamo vicini politicamente ma anche umanamente come prima donna premier per la forza , la competenza e la capacità che sta dimostrando alla guida di un Paese ereditato sull’orlo di un baratro e che oggi cresce più di tutti i paesi europei”. Lo ha detto la senatrice Michaela Biancofiore, vicepresidente di Coraggio Italia e presidente del gruppo a Palazzo Madama, durante l’assemblea organizzativa di Coraggio Italia in corso al teatro Piccola Fenice di Badia Polesine, strapieno per l’occasione da amministratori di tutta Italia.“

Noi rappresentiamo – ha aggiunto Biancofiore – l’area liberal popolare della coalizione di centrodestra e vogliamo dar voce e sostegno a chi nella vita è determinato a mettersi in gioco, a chi crede che il lavoro sia il vero ascensore sociale, a chi desidera puntare sul merito, sull’impegno, sulla competenza, che devono essere riconosciuti e valorizzati per emergere nella società.

Il nostro manifesto di valori fortemente costruito anche dai giovani , punta a proteggere la famiglia e la casa, il risparmio, la proprietà privata, la sicurezza dei cittadini, la loro capacità di intrapresa, in linea con l’azione del governo e dalla coalizione.C’è bisogno di Coraggio politico e valoriale anche in Trentino e Alto Adige, ecco perché siamo pronti a presentare la nostra lista alle prossime elezioni regionali. Concludono Biancofiore e Job, dopo aver convenuto col Leader Luigi Brugnaro.