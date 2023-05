PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO * GIORGIA MELONI: « PRESIDENZIALISMO E AUTONOMIA DIFFERENZIATA INSIEME RAFFORZANO IL PAESE »

15.23 - venerdì 26 maggio 2023

L’intervista con Maria Latella su Emilia Romagna, PNRR, Piano per l’Africa, riforma del fisco e non solo: “Complimenti agli organizzatori, questo evento è una conferma per Trento e il Trentino”. Giorgia Meloni al Festival: “Presidenzialismo e autonomia differenziata insieme rafforzano il Paese”.

La risposta dello Stato per l’Emilia Romagna, con lo stanziamento di 2 miliardi a favore di una popolazione che si è rimboccata le maniche nel fango e di una regione “che è fondamentale per tutta l’Italia”. Il PNRR come strumento strategico per lo sviluppo dell’Italie e per la messa in sicurezza del territorio. Il Piano Mattei rivolto all’Africa, “un continente che non è povero, è ricco, che ha un potenziale immenso per la produzione energetica e va sostenuto in una cooperazione vincente, non predatoria, su formazione, lavoro, opportunità per i giovani, dando anche risposte sui fenomeni migratori e l’approvvigionamento energetico per l’Europa”.

L’impegno del governo e della maggioranza sulle riforme, dal fisco a presidenzialismo e autonomia differenziata “che stanno bene assieme e che faremo entrambe, perché rafforzano il Paese”. Una Giorgia Meloni a tutto campo al Festival dell’Economia di Trento, dove il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuta in video, rispondendo alle domande della giornalista Maria Latella: “Mi spiace non essere presente fisicamente, ma avrei ritardato due importanti impegni – ha detto subito -. Faccio i complimenti agli organizzatori per questa importante manifestazione, una conferma per Trento e per il Trentino”.