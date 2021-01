ARMA CARABINIERI – ROMA * VIOLENZA DI GENERE: « SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE VITE SENZA PAURA ONLUS, PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO »

La Presidente dell’Associazione Vite Senza Paura Onlus Maria Grazia Cucinotta ha incontrato venerdì 8 gennaio alle 17.00 il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni Nistri, per firmare un protocollo d’intesa volto a realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l’azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere.

La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Vite Senza Paura prevede la realizzazione di iniziative in favore delle donne e delle persone in condizione di disagio e fragilità, con lo scopo di far emergere il fenomeno della violenza di genere; l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari ed eventi promozionali sulle materie oggetto del protocollo, nonché lo svolgimento di attività formative su tematiche di interesse comune; la messa a punto di competenze e professionalità per fornire supporto alle vittime di violenza; la costituzione di protocolli operativi uniformi sul territorio nazionale per affiancare i soggetti coinvolti ed in particolare per sostenere le vittime nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Le parti si sono impegnate a collaborare con grande impegno ed entusiasmo, al fine di migliorare e supportare il sistema di denuncia e tutela delle vittime di violenza. Azioni efficaci, sostegno concreto, educazione al rispetto e maggiore sensibilizzazione contro un fenomeno grave che va combattuto quotidianamente con forza, serietà e costanza.