COORDINAMENTO LAVORO PORFIDO * TRENTO – INCONTRO CON COMMISSARIO GOVERNO: « ABBIAMO ESPRESSO FERMA CRITICA NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FRANCINI »

18.50 - mercoledì 2 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SIT IN del CLP davanti al Commissariato del Governo e incontro con il Commissario. Informiamo che il giorno martedì primo agosto alle ore 11.00 il C.L.P. ha messo in atto un sit in di protesta davanti al Commissariato del Governo visto che l’impegno ad incontrarci, assunto dal Commissario nell’incontro avuto poco prima delle elezioni comunali, (14.4.2023) era stato fino ad ora disatteso, nonostante la nostra formale richiesta seguita da un sollecito.

Ritenevamo grave che, dopo il flop elettorale della lista Borgomeo (sponsorizzata dal Commissario straordinario dott. Francini), il Commissario del Governo non abbia ritenuto di incontrarci e adottare i provvedimenti conseguenti. Ora, dopo la sentenza di primo grado (d.d. 27.7.2023), che ha sancito l’esistenza dell’associazione mafiosa, ci appariva ancora più grave la chiusura al confronto con chi, in questi anni, ha avuto il coraggio di impegnarsi in difesa della dignità delle comunità locali e dei lavoratori.

Questi i motivi di una protesta, che ha visto grande attenzione da parte dei media: erano presenti all’appuntamento numerosi giornalisti (che cogliamo l’occasione di ringraziare per la loro attenzione), ai quali è stato possibile illustrare in modo puntuale le nostre considerazioni e richieste.

Ci hanno supportato anche in questa occasione i consiglieri provinciali Filippo Degasperi (Onda Civica) ed Alex Marini (M5S) ai quali va la nostra sentita riconoscenza. Non possiamo omettere di evidenziare il disinteresse (interessato?) di tutte le altre forze politiche, sottolineando la vergognosa disattenzione mostrata in occasione dell’esibizione teatrale, ispirata all’indagine “Perfido”, eseguita in Consiglio provinciale (d.d. 16.5.2023), dai ragazzi dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo.

In seguito alla nostra iniziativa, il Commissario del Governo decideva di riceverci e quindi, poco dopo mezzogiorno, abbiamo potuto confrontarci per circa un’ora. All’incontro con il dott. Santarelli e il suo vice dott. Di Donato, hanno partecipato Vigilio Valentini, Graziano Ferrari, Enzo Sevegnani e Walter Ferrari, accompagnati dai consiglieri provinciali Degasperi e Marini.

Per parte nostra abbiamo espresso una ferma critica nei confronti dell’operato del Commissario straordinario del comune dott. Francini, non nascondendo la nostra delusione dopo l’apprezzamento iniziale. L’affossamento e lo svuotamento delle nostre proposte e la sponsorizzazione della lista Borgomeo sono alla base di un giudizio fermamente negativo. Su quest’ultimo tentativo di imporre alla comunità una lista di estranei, eludendo ogni percorso democratico di confronto e presa di coscienza dei problemi sollevati dall’indagine “Perfido” e dal procedimento penale che ne è seguito, facendo leva oltretutto su personaggi squalificati e legati a quegli interessi, che sono stati imposti alla comunità in questi 25 anni, il giudizio deve essere fermo e severo.

Abbiamo fornito ampia spiegazione, consegnando anche una dettagliata analisi dei fatti più salienti di questi ultimi 25 anni, che richiederebbero un approfondimento al fine di verificare se vi sia stato inquinamento da parte di interessi estranei a quelli della comunità, in maggior parte vittima di quanto accaduto. Compito che, a nostro avviso, dovrebbe essere svolto da una Commissione d’accesso incaricata dal Ministero dell’Interno (art. 142 e 143 del TUEL) su richiesta del Commissario del Governo.

Sostegno alle nostre argomentazioni è venuto dagli interventi dei consiglieri Degasperi e Marini. Tuttavia deludente è stata, ancora una volta, la risposta del Commissario del Governo che ha rinviato alla lettura delle motivazioni della sentenza (tempo 3 mesi con sospensione per il mese di agosto) ogni eventuale valutazione al riguardo. Ancora una volta si vuole prendere tempo, rinviare una decisione che, dopo 4 tentativi elettorali andati a vuoto ed una condanna in primo grado per “associazione a delinquere di stampo mafioso” di due ex amministratori locali e il riconoscimento del voto di scambio in riferimento a due degli imputati, richiedeva di essere presa urgentemente.

*

Coordinamento Lavoro Porfido – Albiano/Lona-Lases