CONZATTI (IV) * DENATALITÀ: « IN TRENTINO LE DESTRE PROPAGANDANO MODELLI ANTIQUATI PER LE DONNE, SERVE STRATEGIA PAT PER PARITÀ DI GENERE »

PAPA: ‘CONTRASTARE DENATALITA’, LA POLITICA GENERI SPERANZA’ Il monito, correggere squilibri economici, investire con lungimiranza su famiglie e figli.

DENATALITÀ, CONZATTI: “In Trentino le destre continuano a propagandare modelli antiquati per le donne, serve una Strategia provinciale per la parità di genere” “La denatalità dipende dall’assenza di prospettive e di certezze per le donne” così incalza Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, coordinatrice regionale di Italia Viva in Trentino Alto-Adige e membro della cabina di regia.

“Quando le donne hanno lavoro, reddito, servizi (come ad esempio i nidi, la scuola a tempo pieno, le mense, dei servizi per bambini con disabilità e una buona rete di sostegni territoriali per gli anziani), guardano al futuro con serenità e sono più disponibili a fare figli.

Lo dimostrano i dati dei Paesi dove queste condizioni esistono. Sono quindi false le prospettive da cui partono le destre, ovvero che le donne a casa o le donne che non studiano fanno figli. È invece vero esattamente il contrario.

Per questo Italia Viva Trentino ha proposto e vuole realizzare la Strategia provinciale per la parità di genere. Mentre le destre trentine propagandano modelli antiquati per le donne, i Dirigenti provinciali che hanno scritto il DEFP (*) confermano che la denatalità si combatte con politiche di genere moderne. Una buona politica genera speranza verso il futuro, una buona politica sceglie di investire con lungimiranza sull’avvenire, sulle famiglie, sui figli.”