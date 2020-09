MEDIASET – CANALE 5 * “ UOMINI E DONNE “: « DAVIDE DONADEI E GIANLUCA DE MATTEIS SONO I NUOVI TRONISTI DELLA 25° EDIZIONE »

Davide e Gianluca sono i due nuovi tronisti di “Uomini e Donne”.

*

DAVIDE DONADEI

Vive a Parabita (Lecce)e ha un fratello di 27 anni. È legatissimo alla sua mamma che l’ha cresciuto da sola.

Ha lavorato per anni in un ristorante che poi ha preso in gestione. Nel tempo libero gioca a calcio e va in palestra.

GIANLUCA DE MATTEIS

Vive a Mentana (Roma), ha una sorella di 26 anni.

Lavora come fisioterapista e coltiva moltissimi interessi: calcio, motociclismo, surf, chitarra, recitazione. È appassionato di viaggi e ha visitato molti paesi extraeuropei.