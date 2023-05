CONSIGLIO PAT * VOLLEY FEMMINILE: KASWALDER, « COMPLIMENTI ALLE RAGAZZE DELL’ITAS TRENTINO, PER AVERE DATO LUSTRO ALLA NOSTRA SPORTIVISSIMA PROVINCIA »

17.53 - giovedì 11 maggio 2023

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, vuole condividere l’esultanza di tutto il mondo sportivo trentino per la straordinaria impresa del volley femminile, che approda alla massima serie dopo una regular season e un playoff promozione da sogno. Complimenti dunque a tutte le ragazze dell’Itas Trentino, all’allenatore, al presidente del club, al direttore sportivo e a tutto lo staff che hanno costruito l’impresa e dato lustro alla nostra sportivissima provincia. Ed ora tutti ad applaudire l’impegno in corso dei ragazzi che giocano per lo scudetto.